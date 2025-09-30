काजल लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान, लंबे समय तक रहेगा ठीक

आंखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए महिलाएं अक्सर काजल का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, गर्मियों या बारिश के मौसम में पसीने या नमी के कारण काजल फैलकर आंखों के आसपास काला घेरा बना सकता है, जिससे पूरा लुक बिगड़ जाता है। ऐसे में काजल को लंबे समय तक टिकाने के लिए कुछ खास उपाय अपनाए जा सकते हैं। आइए काजल को लंबे समय तक टिकाने के तरीके जानते हैं।

#1 आंखों को मेकअप के लिए तैयार करें आंखों के मेकअप को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सबसे पहले आंखों पर एक बेस तैयार करें। इसके लिए आंखों पर प्राइमर लगाएं। यह आंखों के आसपास की त्वचा को मॉइस्चराइज करने के साथ मेकअप के लिए तैयार करता है, जिससे काजल और लाइनर आसानी से लगते हैं और फैलते नहीं हैं। यह प्रक्रिया आंखों के मेकअप को अधिक साफ-सुथरा और टिकाऊ बना सकती है।

#2 वॉटरप्रूफ काजल चुनें अगर आप अपने काजल को लंबे समय तक फैलने से बचाना चाहतूी हैं तो हमेशा वॉटरप्रूफ काजल चुनें। यह काजल बारिश, पसीने और आंसुओं के संपर्क में भी नहीं आता, जिससे यह पूरे दिन बरकरार रहता है। यह आपके आंखों के आसपास के क्षेत्र को गंदगी और धुंधला होने से बचाता है। इसके अलावा यह आपकी आंखों को अधिक आकर्षक और निखरा हुआ दिखाता है, जिससे आपका लुक और भी खास लगता है।

#3 ब्लॉटिंग पेपर का करें इस्तेमाल अगर आपको पसीने या नमी की वजह से अपने चेहरे पर अतिरिक्त तेल या नमी हटाने की जरूरत होती है तो पहले आंखों का मेकअप करने से पहले अपनी आंखों को ब्लॉटिंग पेपर से पोंछ लें। इससे आपकी आंखें तरोताजा दिखेंगी और काजल फैलने की संभावना कम होगी। इसके बाद अपनी आंखों पर बेस लगाएं, फिर आंखों के मेकअप को पूरा करें। इससे आपका काजल लंबे समय तक टिका रहेगा और आंखें अधिक आकर्षक दिखेंगी।

#4 काजल के साथ मस्कारा भी लगाएं काजल के साथ मस्कारा लगाना न भूलें। मस्कारा आपकी पलकों को घना और लंबा दिखाता है, जिससे आपकी आंखें बड़ी और खूबसूरत लगती हैं। इसके अलावा मस्कारा आपके आंखों के मेकअप को पूरा करता है और उन्हें अधिक आकर्षक बनाता है। अगर आप पानी से बचाने वाला मस्कारा का इस्तेमाल करेंगी तो वह भी लंबे समय तक बरकरार रहेगा। इससे आपका पूरा लुक और भी खास लगेगा और आपको बार-बार मेकअप टचअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।