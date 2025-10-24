फ्रीज का इस तरह से रखें ध्यान, नहीं होगा खराब

फ्रीज एक अहम घरेलू सामान है, जो खाने-पीने की चीजों को ताजा रखने में मदद करता है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते और इससे खाने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने फ्रीज का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें रखी चीजें लंबे समय तक ताजा रहेंगी। इसके साथ ही बिजली की खपत भी कम होगी।

#1 फ्रीज को ठीक से व्यवस्थित करें फ्रीज का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इसे ठीक से व्यवस्थित करना जरूरी है। फ्रिज में अलग-अलग हिस्से होते हैं, जैसे कि फ्रिज वाला हिस्सा, फ्रीजर वाला हिस्सा, दरवाजे के हिस्से आदि। हर हिस्से का अपना अलग काम होता है। फ्रिज वाले हिस्से में सब्जियां और दूध आदि रखे जाते हैं, जबकि फ्रीजर में बर्फ समेत अन्य चीजें रखी जाती हैं। दरवाजे के हिस्से में जूस, मस्टर्ड आदि रखा जाता है।

#2 दरवाजे के हिस्से में रखें हल्की चीजें फ्रीज के दरवाजे का हिस्सा सबसे गर्म हिस्सा होता है, इसलिए इसमें हल्की चीजें ही रखें। इसमें अचार, मस्टर्ड, जैम आदि रखी जा सकती हैं। इन चीजों को दरवाजे के हिस्से में रखने से ये खराब नहीं होती हैं, वहीं भारी चीजें, जैसे दूध और दही आदि को फ्रिज के बीच वाले हिस्से में रखें। इस हिस्से का तापमान अधिक होता है, जो इन चीजों को लंबे समय तक ताजा रखता है।

#3 फ्रीजर में रखें ठोस चीजें फ्रीजर का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि इसमें केवल ठोस चीजें ही रखें। जैसे कि बर्फ आदि। तरल चीजें, जैसे सूप या करी आदि को फ्रीजर में न रखें क्योंकि ये जमा जाती हैं और फ्रिज की दीवारों पर चिपक जाती हैं, जिससे फ्रिज खराब हो सकता है। इसके अलावा तरल पदार्थों को फ्रिज के बीच वाले हिस्से में रखें, जहां उनका तापमान कम होता है और वे लंबे समय तक ताजे रहते हैं।

#4 तापमान का रखें ध्यान फ्रीज का सही तापमान बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि इसमें रखी चीजें लंबे समय तक ताजे रहें। फ्रिज का सामान्य तापमान 3-5 डिग्री होना चाहिए और फ्रीजर का -18 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर तापमान सही नहीं होगा तो चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं या जम सकती हैं। इसके अलावा नियमित रूप से फ्रीज के तापमान चेक करते रहें ताकि कोई समस्या होने पर तुरंत पता चल सके और उसे ठीक किया जा सके।