सर्दियों में भारी कपड़ों को धोना हो जाएगा आसान, अपनाएं ये तरीके

सर्दियों में भारी कपड़े जैसे स्वेटर, जैकेट और कंबल धोना एक कठिन काम हो सकता है। इन कपड़ों को धोते समय कई लोग गलतियां कर देते हैं, जिससे कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं या उनका आकार बिगड़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने भारी कपड़ों को सही तरीके से धो सकते हैं और उनकी उम्र बढ़ा सकते हैं।

#1 ठंडे पानी का करें इस्तेमाल भारी कपड़ों को धोते समय ठंडे पानी का उपयोग करना सबसे अच्छा होता है। गर्म पानी से धोने पर कपड़ों के धागे कमजोर हो सकते हैं और उनका आकार बिगड़ सकता है। ठंडा पानी न केवल कपड़ों को सुरक्षित रखता है बल्कि बिजली की बचत भी करता है। इसके अलावा ठंडे पानी में साबुन भी अच्छी तरह से घुल जाता है और कपड़ों की गंदगी आसानी से निकल जाती है, जिससे वे ताजगी भरे लगते हैं।

#2 साबुन का सही मात्रा में उपयोग करें साबुन का सही मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। अधिक साबुन से कपड़ों पर धब्बे पड़ सकते हैं और उनकी चमक कम हो सकती है। हमेशा पैकेट पर लिखे निर्देशों के अनुसार ही साबुन का उपयोग करें। अगर आपके पास कपड़े धोने की मशीन है तो उसमें ऐसे सेंसर्स होते हैं, जो खुद ही बता देते हैं कि कितनी मात्रा में साबुन डालना चाहिए। इससे आपके कपड़े साफ भी रहेंगे और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी।

#3 अलग-अलग रंगों के कपड़ों को अलग रखें भारी कपड़ों को धोते समय ध्यान रखें कि अलग-अलग रंगों के कपड़े एक साथ न धोएं। इससे रंग फैल सकते हैं और आपके कपड़े पुराने लग सकते हैं। हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहले धोएं और फिर गहरे रंग के कपड़े धोएं। इसके अलावा अगर आपके कपड़ों पर कोई विशेष लेबल लगा हुआ है तो उसे पढ़ें और उस अनुसार धोएं। इससे आपके कपड़े नए जैसे दिखेंगे और उनकी उम्र भी बढ़ेगी।

#4 मशीन सेटिंग्स का सही उपयोग करें अगर आप कपड़े धोने की मशीन में भारी कपड़े धो रहे हैं तो मशीन की सेटिंग्स का सही उपयोग करें। कई मशीनों में 'हैवी लोड' मोड होता है, जो ऐसे कपड़ों को धोने में मदद करता है। इसके अलावा स्पिन ड्राई करने से भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और उनकी गंदगी अच्छे से निकल जाती है। अगर आपकी मशीन में यह मोड नहीं है तो आप सामान्य मोड पर भी इन कपड़ों को अच्छी तरह धो सकते हैं।