अगर आपके पास ऊंट है तो उसका सर्दियों में इस तरह से रखें ख्याल

ऊंट एक ऐसा जानवर है, जो गर्मियों में अधिकतर समय रेगिस्तान में रहता है, लेकिन सर्दियों में भी इसका ध्यान रखना जरूरी है। ऊंट की देखभाल सही तरीके से करने से यह स्वस्थ रहता है। सर्दियों में ऊंट को ठंड से बचाना, उसे गर्म रखना और उसकी खान-पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने ऊंट की सही देखभाल कर सकते हैं।

#1 ऊंट को गर्म स्थान पर रखें सर्दियों में ऊंट को ठंड से बचाने के लिए उसे ऐसे स्थान पर रखें, जहां तापमान सही हो। अगर आपके पास कोई शेड या बाड़ा हो तो उसमें ही ऊंट को रखें और उसे गर्म रखने के लिए वहां गर्मी का इंतजाम करें। इसके अलावा ऊंट के बाड़े में सूखी मिट्टी या भूसा डालें ताकि वह ठंड से बच सके। इस तरह ऊंट को ठंड से सुरक्षित रखा जा सकता है।

#2 ऊंट के लिए गर्म पानी का करें इंतजाम ऊंट को ठंड से बचाने के लिए उसे गर्म पानी पिलाना फायदेमंद हो सकता है। गर्म पानी पीने से उसका शरीर अंदर से गर्म रहेगा और वह ठंड से बेहतर तरीके से निपट सकेगा। इसके अलावा गर्म पानी पीने से ऊंट का पाचन तंत्र भी सही रहता है और वह स्वस्थ रहता है। आप ऊंट को सुबह और शाम दो बार गर्म पानी पिला सकते हैं, जिससे उसकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा।

#3 ऊंट का खान-पान रखें संतुलित ऊंट की खाने की आदतें बहुत अहम होती हैं, खासकर सर्दियों में। उसे ऐसी चीजें खिलाएं, जो उसे ताकत दें और उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें। हरी पत्तेदार सब्जियां, जौ, ज्वार और बाजरा आदि उसकी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा उसे पर्याप्त मात्रा में चारा दें ताकि उसकी पाचन क्रिया सही रहे और वह स्वस्थ बना रहे। ऊंट की डाइट संतुलित रखने से वह ठंड से बेहतर तरीके से निपट सकेगा और उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी।

#4 ऊंट को नियमित रूप से व्यायाम कराएं ऊंट को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम कराना बहुत जरूरी है। सर्दियों में भी उसे चलाना, दौड़ाना या फिर कुछ हल्की-फुल्की कसरत कराएं ताकि उसका शरीर सक्रिय रहे और वह ठंड से प्रभावित न हो। इससे उसकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी और वह स्वस्थ रहेगा। आप उसे खुली जगह पर घुमाने ले जा सकते हैं या फिर कुछ सरल खेल जैसे गेंद से खेलाना आदि करवा सकते हैं। इससे उसका मन भी खुश रहेगा और वह फिट रहेगा।