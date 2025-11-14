कंबल का इस तरह से रखें ख्याल, लंबे समय तक रहेंगे नए जैसे

कंबल सर्दियों के लिए एक जरूरी वस्तु है और इसका सही तरीके से ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंबल लंबे समय तक नया जैसा दिखे और आरामदायक भी रहे तो इसके लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। इन उपायों की मदद से आप अपने कंबल को सही तरीके से धो सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 कंबल को धोने का सही तरीका कंबल को धोते समय हमेशा लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। ज्यादातर कंबल मशीन में धोने योग्य होते हैं, लेकिन कुछ को हाथ से धोना बेहतर होता है। अगर आपका कंबल ऊन का है तो उसे ठंडे पानी और हल्के साबुन से धोएं। इसके अलावा मुलायम ब्रश की मदद से गंदगी को साफ करें। ध्यान दें कि कंबल को धोते समय ज्यादा रगड़ें नहीं।

#2 सुखाने का तरीका धोने के बाद कंबल को सही तरीके से सुखाना बहुत जरूरी है। इसे खुली हवा में सुखाने की कोशिश करें ताकि नमी पूरी तरह से निकल जाए। अगर धूप निकली हो तो इसे धूप में सुखाना अच्छा रहता है, लेकिन अगर धूप न निकले तो इसे किसी हवादार जगह पर रखें। इसके अलावा इसे पलटते रहें ताकि इसकी परतें सही बनी रहें और यह जल्दी सूख जाए।

#3 सुरक्षित रखने का तरीका कंबल को सुरक्षित रखते समय ध्यान रखें कि यह पूरी तरह से सूखा हो। प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे नमी बनी रहती है और फफूंद लग सकती है। इसके बजाय सूती थैले या डिब्बे का उपयोग करें। इसके अलावा कंबल को कसकर मोड़कर रखें ताकि इसकी आकार बना रहे। अगर आप लंबे समय तक इसे सुरक्षित रख रहे हैं तो बीच-बीच में इसे खोलकर हवा लगाते रहें ताकि इसकी खुशबू बनी रहे।