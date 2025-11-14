गाजर कुछ दिनों तक रहेंगी एकदम ताजी, अपनाएं ये तरीके

गाजर एक ऐसी सब्जी है, जो सलाद, सूप, सब्जी और कई अन्य चीजों में इस्तेमाल की जाती है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं, जिनकी वजह से इसे खाने में शामिल करना फायदेमंद होता है। हालांकि, कई लोग गाजर को खरीदकर लाते हैं तो कुछ दिनों बाद ही खराब हो जाती है। आइए, आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप गाजर को कुछ दिनों के लिए ताजा रख सकते हैं।

#1 गाजर के हरे पत्तों को काट दें अक्सर लोग गाजर के हरे पत्तों को काटकर फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें काटकर फेंकने की बजाय अलग स्टोर करें तो इससे गाजर की ताजगी को बरकरार रखा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले गाजर के पत्तों को काटकर एक सूती कपड़े में लपेटकर फ्रिज में रखें। इससे गाजर कुछ दिन तक ताजा रहेगी। बता दें कि गाजर के पत्तों में विटामिन-C की मात्रा टमाटर से भी ज्यादा होती है।

#2 गाजर को पानी में रखें अगर आप कुछ दिनों के लिए गाजर को स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप गाजर को पानी में रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी में गाजर को पानी से भरकर रखें और इसे फ्रिज में रखें। इससे गाजर कुछ दिनों तक ताजगी के साथ रहेगी। आप चाहें तो गाजर को सलाद या सूप में इस्तेमाल करने से पहले इस तरीके को आजमा सकते हैं।

#3 गाजर को प्लास्टिक की थैली में रखें अगर आप गाजर को प्लास्टिक की थैली में रखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले गाजर को अच्छे से धो लें, फिर उन्हें साफ कपड़े से पोंछकर थैली में पैक करें और फ्रिज में रखें। इससे गाजर कुछ दिनों तक ताजगी के साथ रहेगी। आप चाहें तो गाजर को सलाद या सूप में इस्तेमाल करने से पहले इस तरीके को आजमा सकते हैं। ध्यान रखें कि थैली को ढंग से बंद करें ताकि हवा न जाए।

#4 गाजर को बंद डिब्बे में रखें अगर आप गाजर को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक बंद डिब्बे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले गाजर को धोकर अच्छे से सुखा लें, फिर उन्हें बंद डिब्बे में रखें और फ्रिज में रखें। इससे गाजर कुछ दिनों तक ताजगी के साथ रहेगी।