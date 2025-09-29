पुराने लहंगा-चोली को दोबारा पहनने का सोच रही हैं? अपनाएं ये स्टाइलिंग टिप्स

त्योहार आते ही हर महिला अपने कपड़ों को लेकर काफी उत्साहित हो जाती है, खासकर जब बात पारंपरिक परिधानों की हो तो लहंगा-चोली का अपना ही एक अलग महत्व है। अगर आपके पास कोई पुराना लहंगा है, जिसे आप दोबारा पहनने की सोच रही हैं तो उसे नया अंदाज देने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं कि कैसे आप अपने पुराने लहंगे को दोबारा खास बना सकती हैं।

#1 लहंगे के ब्लाउज को बदलें अगर आपका पुराना लहंगा आपको थोड़ा पुराना लग रहा है तो उसके ब्लाउज को बदलकर उसे नया रूप दें। आप इसके लिए कोई नया ब्लाउज चुन सकती हैं, जो आपके लहंगे के रंग और डिजाइन से मेल खाता हो। इसके अलावा आप अपने पुराने ब्लाउज पर कुछ कढ़ाई या कारीगरी भी करवा सकती हैं, जिससे उसका लुक बिल्कुल नया लगेगा। इस तरह से आपका पुराना लहंगा एकदम नया और आकर्षक दिखेगा।

#2 दुपट्टे को अलग तरीके से पहनें दुपट्टा लहंगा-चोली का एक अहम हिस्सा होता है, जिसे आप अलग-अलग तरीकों से पहनकर अपने लुक को खास बना सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर आप अपने दुपट्टे को पल्लू की तरह पहनती हैं तो यह आपके पूरे लुक को एक नया अंदाज देगा। इसके अलावा आप दुपट्टे को गले में बांधकर भी पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा। इस तरह से आपका पुराना लहंगा बिल्कुल नया और आकर्षक दिखेगा।

#3 गहनों का सही चयन करें गहने आपके पूरे लुक को पूरा करते हैं और उन्हें सही तरीके से चुनना बहुत जरूरी है। आप अपने पुराने लहंगे के साथ बड़े झुमके, चूड़ियां या कड़ा पहन सकती हैं, जो आपके लुक को और भी खास बनाएंगे। इसके अलावा आप अपने गले में चोकर या लंबे हार भी पहन सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा। सही गहनों का चयन आपके पुराने लहंगे को नया रूप देने में मदद करेगा।

#4 बालों की स्टाइलिंग में बदलाव करें बालों की स्टाइलिंग भी आपके पूरे लुक को बदल सकती है और इसे खास बना सकती है। अगर आप अपने पुराने लहंगे के साथ नया बालों का स्टाइल अपनाती हैं तो यह आपके लुक को बिल्कुल नया रूप देगा। आप अपने बालों को खुला रख सकती हैं या फिर जूड़ा बना सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी आकर्षक लगेगा। इसके अलावा आप बालों की स्टाइलिंग जैसे कि गजरा या हेयर पिन भी इस्तेमाल कर सकती हैं।