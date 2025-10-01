एंग्जायटी अटैक शरीर को कर सकता है प्रभावित, जानिए इससे जुड़े संकेत

एंग्जायटी अटैक एक मानसिक स्थिति है, जो अचानक से आता है और व्यक्ति को बहुत परेशान करता है। यह स्थिति न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालती है। एंग्जायटी अटैक के लक्षणों को पहचानना जरूरी है ताकि समय रहते उपचार किया जा सके। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, जिनसे आप एंग्जायटी अटैक को पहचान सकते हैं और इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है।

#1 अचानक डर लगना और घबराहट महसूस होना एंग्जायटी अटैक का सबसे आम लक्षण है अचानक डर लगना और घबराहट महसूस होना। जब आपको बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा डर लगे या आप घबराएं तो यह एंग्जायटी अटैक का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में आपका दिल तेजी से धड़क सकता है, हाथ-पांव ठंडे हो सकते हैं और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप इस तरह के लक्षण महसूस करें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

#2 तेजी से सांस लेना या मुश्किल से सांस लेना एंग्जायटी अटैक के दौरान सांस लेने में दिक्कत होना या तेजी से सांस लेना भी एक अहम संकेत हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे कि वह सांस नहीं ले पा रहा हो या बहुत तेजी से ले रहा हो। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो तो तुरंत किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें ताकि समय रहते उचित उपचार मिल सके और आप इस समस्या से जल्दी उबर सकें।

#3 दिल की धड़कन का बढ़ना या असामान्य होना एंग्जायटी अटैक के दौरान दिल की धड़कन का बढ़ना या असामान्य होना भी एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है या अनियमित रूप से धड़क रहा है। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही इलाज मिल सके और आपकी समस्या का समाधान हो सके। समय रहते उपचार करने से आप इस समस्या से जल्दी उबर सकते हैं।

#4 पसीना आना हाथ-पैरों का ठंडा होना एंग्जायटी अटैक के दौरान पसीना आना और हाथ-पैरों का ठंडा होना भी आम लक्षण होते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति के हाथ-पैर ठंडे पड़ सकते हैं या पसीना आ सकता है, भले ही तापमान सामान्य क्यों न हो। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही इलाज मिल सके। इससे आपकी समस्या जल्द दूर होगी।