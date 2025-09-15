अरबी काटते समय हाथों में खुजली से परेशान हैं? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाएं

अरबी एक स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर सब्जी है, लेकिन इसे काटते समय हाथों में खुजली होना एक आम समस्या है। यह खुजली अक्सर अरबी के रस के कारण होती है, जो त्वचा पर जलन और खुजली पैदा कर सकता है। इस लेख में हम कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनसे आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं और अरबी काटते समय होने वाली खुजली से बच सकते हैं।

#1 नींबू का रस लगाएं नींबू का रस प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, जो अरबी के रस को निष्क्रिय कर सकता है। इसे आजमाने के लिए एक नींबू काटकर उसका रस सीधे अपने हाथों पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें, फिर हाथों को धो लें। नींबू का खट्टापन अरबी के रसायन को तोड़ता है, जिससे खुजली कम होती है। इसके अलावा नींबू का ताजगी भरा एहसास भी मिलता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं।

#2 दही का उपयोग करें दही में प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो त्वचा को ठंडक पहुंचाते हैं और खुजली को कम करते हैं। इसे उपयोग करने के लिए थोड़ी दही लेकर अपने हाथों पर लगाएं और कुछ मिनट तक मसाज करें, फिर ठंडे पानी से धो लें। यह उपाय न केवल खुजली को कम करता है, बल्कि त्वचा को नमी भी प्रदान करता है, जिससे हाथ मुलायम बनते हैं। इसके अलावा यह उपाय त्वचा को ठंडक भी देता है।

#3 एलोवेरा जेल लगाएं एलोवेरा जेल में ऐसे गुण होते हैं, जो जलन कम करने में मदद करते हैं। अरबी काटने के बाद तुरंत एलोवेरा जेल लगाना फायदेमंद हो सकता है। इसे उपयोग करने के लिए ताजे एलोवेरा पत्ते से जेल निकालकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं और कुछ मिनट तक छोड़ दें। यह उपाय न केवल खुजली को कम करता है, बल्कि त्वचा को ठंडक भी प्रदान करता है, जिससे हाथ मुलायम बनते हैं।

#4 नारियल तेल लगाएं नारियल तेल में नमी देने वाले गुण होते हैं, जो सूखी त्वचा को राहत देते हैं और खुजली को कम करते हैं। अरबी काटने से पहले या बाद में नारियल तेल लगाना फायदेमंद हो सकता है। इसे उपयोग करने के लिए थोड़ा नारियल तेल लेकर हल्के हाथों से मसाज करें और कुछ मिनट तक छोड़ दें। यह उपाय न केवल खुजली को कम करता है, बल्कि त्वचा को मुलायम भी बनाता है और उसे स्वस्थ रखता है।