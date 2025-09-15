हर दुल्हन के पास जरूर होनी चाहिए ये 5 चूड़ियां, शादी में लगेंगी बेहद खूबसूरत

भारतीय शादी के रीति-रिवाजों में चूड़ियों का खास महत्व है। ये न केवल दुल्हन के लुक को पूरा करती हैं, बल्कि उसकी सुंदरता को भी बढ़ाती हैं। चूड़ियां दुल्हन के हाथों की शोभा बढ़ाती हैं और उसे एक खास पहचान देती हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसी चूड़ियों के बारे में बताते हैं, जो हर दुल्हन के पास होनी चाहिए और ये हर अवसर पर अच्छी लगती हैं।

#1 कांच की चूड़ियां कांच की चूड़ियां भारतीय शादियों में बहुत ही पारंपरिक मानी जाती हैं। ये चूड़ियां रंग-बिरंगी होती हैं और इन्हें पहनने से हाथों में एक खास चमक आती है। कांच की चूड़ियां आमतौर पर लाल, हरी, पीली और नीली रंगों में मिलती हैं, जो दुल्हन के लहंगे या साड़ी से मेल खाती हैं। इन चूड़ियों का पहनावा खासतौर पर पंजाबी शादी में बहुत लोकप्रिय है, जहां इन्हें 'पंजाबी चूड़ियां' भी कहा जाता है।

#2 सुनहरी चूड़ियां सुनहरी चूड़ियां शाही अंदाज देती हैं और किसी भी शादी के कपड़ों के साथ अच्छी लगती हैं। ये चूड़ियां सोने या सोने के रंग की धातु से बनी होती हैं, जिन्हें हाथों पर पहनना आसान होता है। सुनहरी चूड़ियां अक्सर दुल्हन के अन्य गहनों से मेल खाती हैं, जिससे उसका लुक और भी खास बनता है। इन चूड़ियों का वजन हल्का होता है, जिससे इन्हें पूरे दिन आराम से पहना जा सकता है।

#3 कुंदन वाली चूड़ियां कुंदन वाली चूड़ियां राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक कला का हिस्सा हैं। इन पर की गई बारीक कारीगरी इन्हें बेहद खूबसूरत बनाती है। कुंदन वाली चूड़ियां रंग-बिरंगी पत्थरों से सजाई जाती हैं, जो किसी भी दुल्हन के हाथों को खास बनाती हैं। इनकी चमक और सुंदरता शादी के माहौल में चार चांद लगा देती है। कुंदन वाली चूड़ियां किसी भी कपड़े के साथ अच्छी लगती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास बनता है।

#4 मोती वाली चूड़ियां मोती वाली चूड़ियां किसी भी दुल्हन के हाथों पर बहुत सुंदर लगती हैं। ये चूड़ियां सफेद मोतियों से सजाई जाती हैं, जो किसी भी रंग की साड़ी या लहंगे के साथ अच्छी लगती हैं। मोती वाली चूड़ियां आपके लुक को नाजुक और आकर्षक बनाती हैं। इनकी चमक और सुंदरता शादी के माहौल में चार चांद लगा देती है। मोती वाली चूड़ियां पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही शैलियों के साथ मेल खाती हैं।