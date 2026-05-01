46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा, गर्मी से हो सकता है हीट स्ट्रोक; ऐसे रखें खुद का ध्यान

भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि इस साल गर्मी असामान्य रूप से अधिक होगी और इसका कारण समुद्री परिवर्तन और वातावरण का गर्म होना है। पूर्वानुमान के मुताबिक, इस साल गर्मी के दौरान तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और इससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है।

हीट स्ट्रोक क्या है हीट स्ट्रोक? हीट स्ट्रोक तब होता है, जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यह एक चिकित्सा आपात स्थिति है, जो जानलेवा हो सकती है। यह तब हो सकता है, जब शरीर गर्म वातावरण में लंबे समय तक रहता है या जब कोई शारीरिक गतिविधि की जाती है। हीट स्ट्रोक से शरीर के अंगों को नुकसान पहुंच सकता है और यह गंभीर स्थिति का कारण भी बन सकता है।

लक्षण हीट स्ट्रोक के लक्षण तापमान में वृद्धि के कारण शरीर का तापमान बढ़ सकता है, जिसके कारण आपको चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, उल्टी, तेज धड़कन, चक्कर आना, सुस्ती, भ्रम, और यहां तक कि गंभीर स्थिति भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त त्वचा का लाल और सूजना, पसीना आना और सांस लेने में कठिनाई भी हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं। अगर आपको खुद में या किसी अन्य व्यक्ति में ये लक्षण दिखें तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

Advertisement

कारण हीट स्ट्रोक होने के कारण शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीना निकलना पड़ता है, लेकिन अत्यधिक गर्म तापमान और पानी की कमी के कारण शरीर के लिए पसीना निकलना मुश्किल हो जाता है। यही हीट स्ट्रोक का मुख्य कारण है। इसके अतिरिक्त गर्म मौसम में लंबे समय तक बाहर रहना, अधिक शारीरिक गतिविधि करना, उम्रदराज होना, पुरानी बीमारी, शराब या अन्य पदार्थ का सेवन करना, अत्यधिक पसीना आना, मोटापा और गर्भावस्था भी हीट स्ट्रोक होने के कारण बन सकते हैं।

Advertisement

बचाव हीट स्ट्रोक से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले गर्मियों के दौरान तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। इसके अतिरिक्त बाहर जाने से बचें, खासकर तब जब तापमान अधिक हो। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो खुद को पूरी तरह ढक लें और चेहरे पर मास्क लगाएं। साथ ही घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल अपने पास रखें और थोड़ी-थोड़ी देर में इसका सेवन करते रहें। गर्मियों में सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।