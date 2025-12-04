नाश्ते में बनाकर खाएं ये 5 तरह की स्वादिष्ट और पौष्टिक स्ट्रीट-स्टाइल इडली 

इडली दक्षिण भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। आमतौर पर इडली को नाश्ते में शामिल किया जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे स्ट्रीट-स्टाइल इडली की रेसिपी बताएंगे, जो न केवल आपके नाश्ते को खास बनाएंगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होंगी। इन इडली को बनाना आसान है और ये सभी उम्र के लोगों को पसंद आएंगी। आइए इन इडली की रेसिपी जानें।

#1 मसालेदार इडली मसालेदार इडली बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को पानी में भिगोकर तैयार करें, फिर इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ता और जीरा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण में नमक मिलाकर इसे कुछ देर ढककर रखें ताकि यह फूल जाए। इसके बाद इस मिश्रण को हल्की आंच पर पकाएं और जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसे इडली स्टीमर में डालकर पकाएं और गर्मागर्म परोसें।

#2 लेमन इडली लेमन इडली बनाने के लिए सबसे पहले इडली का घोल तैयार करें, फिर इसमें नींबू का रस, नींबू का छिलका कदूकस किया हुआ और थोड़ा-सा नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण को इडली स्टीमर में डालकर पकाएं। जब इडली पक जाए तो उन पर तड़का लगाएं जिसमें सरसों, उड़द दाल, चना दाल, हरी मिर्च और करी पत्ता हो। इस तड़के से इडली को एक नया स्वाद मिलेगा और यह आपके नाश्ते को खास बना देगा।

#3 कुरकुरी रवा इडली कुरकुरी रवा इडली बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को पानी में भिगोएं और उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, हरी मटर, शिमला मिर्च आदि मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में नमक और थोड़ा-सा खाने का सोडा मिलाएं ताकि इडली फूल जाएं। अब इस मिश्रण को हल्की आंच पर पकाएं और जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसे इडली स्टीमर में डालकर पकाएं और गर्मागर्म परोसें।

#4 फ्राइड चिली इडली फ्राइड चिली इडली बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को पानी में भिगोएं, फिर इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, करी पत्ता और जीरा डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को हल्की आंच पर पकाएं और जब यह गाढ़ा हो जाए तो इसमें थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसे इडली स्टीमर में डालकर पकाएं और गर्मागर्म परोसें। इन इडली को बनाना आसान है और ये सभी उम्र के लोगों को पसंद आएंगी।