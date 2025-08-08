घर की सजावट को आकर्षक बना सकते हैं रिबन के सूरजमुखी फूल, जानें बनाने का तरीका

आमतौर पर सूरजमुखी को असली फूलों से बनाया जाता है, लेकिन रिबन से भी इसे बनाया जा सकता है। यह न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। इस लेख में हम आपको रिबन से सूरजमुखी बनाने के लिए जरूरी सामान और स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया बताएंगे। इससे आप अपने घर को सजा सकते हैं या किसी खास मौके पर उपहार के रूप में दे सकते हैं।

सामग्री जरूरी सामान पीला, भूरा और हरा रिबन: ये रंग सूरजमुखी का फूल बनाने के लिए जरूरी हैं। गोंद: ऐसा गोंद चुनें जो अच्छी तरह से चिपक जाए। कैंची: रिबनों को काटने के लिए। तार: सूरजमुखी का डंडा बनाने के लिए। सुई और धागा: अगर आप चाहें तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी सामानों को इकट्ठा करके आप अपने प्रोजेक्ट को आसानी से शुरू कर सकते हैं।

#1 पीले रिबन से पंखे बनाएं सूरजमुखी के लिए सबसे पहले पीले रिबनों से पंखे बनाएं। इसके लिए रिबन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटें और फिर इन्हें एक सिरे से मोड़कर गोंद की मदद से चिपकाएं। ध्यान रखें कि सभी पंखों का आकार समान हो ताकि सूरजमुखी देखने में अच्छा लगे। आप चाहें तो इन पंखों को सुई और धागे की मदद से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन गोंद से भी यह अच्छी तरह से चिपक जाते हैं।

#2 भूरे रिबन से बीच का हिस्सा बनाएं अब बारी आती है बीच के हिस्से की। इसके लिए भूरे रिबनों को गोल आकार में काटें और फिर उन्हें एक साथ गोंद की मदद से चिपकाएं। इस हिस्से में आप छोटे-छोटे छेद कर सकते हैं ताकि यह असली सूरजमुखी की तरह लगे। इसके बाद इस हिस्से को पंखों के बीच में चिपकाएं। इससे आपका सूरजमुखी और भी सुंदर दिखेगा। आप चाहें तो इन दोनों हिस्सों को सुई और धागे की मदद से भी जोड़ सकते हैं।

#3 हरे रिबन से डंठल तैयार करें अब बारी आती है डंठल की, जिसे हम हरे रिबनों से बनाएंगे। इसके लिए आपको लंबा रिबन चाहिए होगा, जिसे आप डंठल के रूप में इस्तेमाल करेंगे। इस रिबन को मोड़ते हुए ऊपर की ओर चिपकाएं ताकि यह देखने में डंठल जैसा लगे। आप चाहें तो इसके ऊपर छोटे-छोटे पत्ते भी बना सकते हैं, जिससे आपका सूरजमुखी और भी सुंदर दिखेगा। इसके बाद इस डंठल को बीच वाले हिस्से से जोड़ दें ताकि आपका पूरा सूरजमुखी तैयार हो जाए।