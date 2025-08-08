परिणीति चोपड़ा को पसंद है देसी स्टाइल वाला मेक्सिकन बरिटो, अभिनेत्री ने खुद बताई रेसिपी

परिणीति चोपड़ा अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लेती हैं। हालांकि, उनका दिल भारतीय भोजन ही जीत पाता है। यह हम नहीं, बल्कि खुद उनका इंस्टाग्राम अकाउंट कहता है। परिणीति अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी पसंद के व्यंजनों की रेसिपी साझा करती रहती हैं, जिनमें से ज्यादातर देसी होते हैं। आज भी उन्होंने एक खास व्यंजन की रेसिपी बताई है, जिसे मेक्सिकन बरिटो कहते हैं। हालांकि, अभिनेत्री ने इस विदेशी व्यंजन को देसी ट्विस्ट देकर बनाया है।

परिणीति इंस्टाग्राम के जरिए बताई रेसिपी परिणीति ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करके अपने पौष्टिक देसी स्टाइल बरिटो की झलक दिखाई है। उन्होंने कुल 3 तस्वीरें साझा की हैं और इस पकवान में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों की जानकारी दी है। स्टोरी में परिणीति ने लिखा, "देसी पौष्टिक बरिटो। पास से भी देख लो और मेरे से प्रभावित हो जाओ।" आइए इस व्यंजन की रेसिपी को विस्तार से जानते हैं और यह भी समझते हैं की बरिटो क्या होता है।

बरिटो पहले जानें क्या होता है बरिटो बुरिटो मेक्सिको का एक पारंपरिक व्यंजन है, जो एक तरह का रोल होता है। इसे बड़े आकार की रोटी से बनाया जाता है, जिसे टॉर्टिला कहते हैं। इसमें टोफू, बींस, चावल, कॉर्न और सब्जियां जैसी विभिन्न प्रकार की सामग्रियां भरी जाती हैं। इसके बाद इस रोल को सालसा डिप या पसंद के सॉस के साथ खाया जाता है। इसे अक्सर गर्म करके परोसा जाता है और इसमें प्रोटीन का कोई स्त्रोत भी डाला जाता है।

सामग्री परिणीति जैसा बरिटो बनाने के लिए लगेगा ये सामान परिणीति ने पारंपरिक रेसिपी का पालन करने के बजाय देसी स्टाइल में बरिटो बनाया था। लिहाजा, इसकी सामग्रियां भी पारंपरिक बरिटो से अलग थीं। परिणीति ने स्टोरी पर बताया कि इसे बनाने के लिए आपको जोवर के आटे की बड़े आकार वाली रोटी तैयार करनी होगी। इसके अलावा, आपको भूरे चावल, राजमा, पालक, टमाटर, मसाले, ग्रीक दही, परमेजान चीज और हरी मिर्च भी चाहिए होगी। ये सभी सामग्रियां आपको आसानी से रसोई में मिल जाएंगी।