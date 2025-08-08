LOADING...
त्योहारों पर बनाएं दूध वाली सेवइयां, आसान है रेसिपी
लेखन अंजली
Aug 08, 2025
09:58 pm
क्या है खबर?

दूध वाली सेवइयां को 'खीर सेवई' या 'दूधिया सेवई' भी कहा जाता है। यह एक पारंपरिक और लोकप्रिय मिठाई है, जो खासकर रक्षाबंधन, दिवाली और अन्य त्योहारों पर बनाई जाती है। यह मिठाई बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। इसकी खासियत यह है कि यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। आइए आज हम आपको इस मिठाई की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।

सामान

दूध वाली सेवईयां बनाने के लिए जरूरी सामान

दूध वाली सेवइयां बनाने के लिए आपको ये चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि एक लीटर दूध, 100 ग्राम सेवइयां, 200 ग्राम चीनी (स्वादानुसार), 50 ग्राम काजू, बादाम और पिस्ता (बारीक कटे हुए), एक चम्मच इलायची पाउडर और एक चम्मच घी। आप चाहें तो इन चीजों की मात्रा को अपने पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब आइए इस मिठाई को बनाने का तरीका जानते हैं।

स्टेप-1

सेवइयां भूनने से करें शुरूआत

दूध वाली सेवइयां बनाने के लिए सबसे पहले सेवइयां को भूनना जरूरी है। इसके लिए एक पैन में घी गर्म करें, फिर इसमें सेवइयां डालकर उन्हें हल्का भूरा होने तक भूनें। ध्यान रखें कि सेवइयां जल न जाएं, इसलिए इन्हें लगातार चलाते रहें। जब सभी सेवइयां भून जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें। इस प्रक्रिया से सेवइयां कुरकुरी बनेंगी और मिठाई का स्वाद बढ़ेगा, जिससे यह और भी स्वादिष्ट लगेगी।

स्टेप-2

दूध उबालें और चीनी मिलाएं

अब एक पैन में दूध डालकर उसे उबालें। जब दूध उबलने लगे तो उसमें चीनी मिलाएं और अच्छी तरह से पकने दें। इस दौरान दूध को बीच-बीच में चलाते रहें ताकि वह तले से चिपके नहीं। दूध जब तक गाढ़ा न हो जाए तब तक इसे पकाते रहें। इस प्रक्रिया से मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाएगा और यह ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। इस तरह से दूध और चीनी का मेल एक बेहतरीन मिठाई बनाएगा।

स्टेप-3

भुनी हुई सेवइयां मिलाएं

जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें भुनी हुई सेवइयां डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकाएं ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं। इस दौरान मिश्रण को लगातार चलाते रहें ताकि वह तले से चिपके नहीं। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि वह पूरी तरह से गाढ़ा न हो जाए और उसकी खुशबू आपके घर को महका दे। इस प्रक्रिया से मिठाई का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।

स्टेप-4

इलायची पाउडर डालें और सजावट करें

अब मिश्रण में इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद मिठाई को परोसने वाले बर्तन में निकालें और ऊपर से कटे हुए मेवे जैसे बादाम, पिस्ता और काजू सजाएं। आपकी स्वादिष्ट और पौष्टिक दूध वाली सेवइयां तैयार है। इसे ठंडा या गर्म दोनों तरह से परोसा जा सकता है। यह मिठाई न केवल त्योहारों बल्कि किसी भी खास मौके पर बनाई जा सकती है। इसके स्वाद और खुशबू से आपका त्योहार और भी खास बन जाएगा।