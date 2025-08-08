घर पर कपड़े से खुद बनाएं लंच बॉक्स बैग, आसान है प्रक्रिया

लंच बॉक्स बैग्स न केवल आपके भोजन को ताजा और सुरक्षित रखते हैं, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। बाजार में मिलने वाले अधिकतर लंच बॉक्स बैग्स प्लास्टिक से बने होते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए आज हम आपको कपड़े से लंच बॉक्स बैग बनाने का तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने भोजन को ताजा रख सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं।

स्टेप-1 जरूरी सामान तैयार करें लंच बॉक्स बैग बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ जरूरी सामग्रियों की जरूरत होगी। इसके लिए आपको मोटा कपड़ा चाहिए होगा, जैसे कि सूती कैनवास या जूट, जो मजबूत हो। इसके अलावा आपको धागा, सुई, कैंची, मापने का पैमाना और पिन की भी जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो बैग को सजाने के लिए स्टैंसिल, रंग या अन्य सजावटी सामग्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका बैग और आकर्षक बनेगा।

स्टेप-2 माप लेकर काटें अब आपको अपने लंच बॉक्स बैग के आकार और माप का निर्धारण करना होगा। इसके लिए पहले एक आयताकार आकार बनाएं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपके लंच बॉक्स के आकार पर निर्भर करेगी। आमतौर पर 30x20 सेंटीमीटर का आकार अच्छा रहता है। इसके बाद मापने के पैमाने की मदद से इन आकारों को मोटे कपड़े पर निशान लगाकर काटें। ध्यान रखें कि काटते समय कपड़े को खींचें नहीं ताकि उसके किनारे साफ रहें।

स्टेप-3 सिलाई करें अब बारी आती है सिलाई करने की। सबसे पहले दो आयताकार टुकड़ों को आपस में रखें, फिर तीन तरफ से सिलाई करें और एक तरफ खुली छोड़ दें। अब खुली तरफ से दूसरी तरफ सिलाई करें ताकि पूरा बैग बंद हो जाए। इसके बाद बैग के ऊपर वाले हिस्से को मोड़कर उसमें कपड़ा लगा दें ताकि बैग का मुंह बंद हो सके। इस तरह आपका लंच बॉक्स बैग तैयार हो जाएगा।