शादी के दिन लंबी और खूबसूरत चोटी बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका

शादी का दिन हर लड़की के जीवन का सबसे खास दिन होता है। इस दिन पर हर कोई चाहता है कि वह सबसे खूबसूरत दिखे। बालों की चोटी भी इस खूबसूरती में चार चांद लगा सकती है। अगर आपके बाल लंबे नहीं हैं या फिर आप चाहती हैं कि आपकी चोटी खास हो तो आप कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए उन तरीकों के बारे में जानते हैं।

#1 बालों को पहले से तैयार करें बालों को शादी वाले दिन के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप अपने बालों को नियमित रूप से तेल लगाकर मालिश करें और अच्छे शैंपू से धोएं। इससे आपके बाल मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा आप हफ्ते में कम से कम दो बार बालों के लिए मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आपके बाल मुलायम और चमकदार बने रहें। इससे आपके बाल टूटेंगे भी नहीं और उनकी लंबाई भी बढ़ेगी।

#2 बालों को लंबा दिखाने के उपाय अगर आपके बाल लंबे नहीं हैं तो आप हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकती हैं। ये न केवल आपके बालों को लंबा दिखाएंगे बल्कि उन्हें घना भी बनाएंगे। हेयर एक्सटेंशन को चुनते समय ध्यान रखें कि वह आपके असली बालों से मेल खाता हो ताकि वह प्राकृतिक लगे। इसके लिए आप बाजार में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के विकल्पों में से अपने बालों की बनावट और रंग के अनुसार चुन सकती हैं।

#3 चोटी बनाने का तरीका सीखें अगर आप खुद से चोटी बनाना चाहती हैं तो इसके लिए आपको कुछ खास तरीकों को अपनाना होगा। सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से कंघी करें और फिर तीन हिस्सों में बांटकर उसे उलझाने की बजाय बांधें। इस प्रक्रिया को बार-बार दोहराते रहें ताकि आपकी चोटी मजबूत बनी रहे। इसके अलावा आप चोटी को और भी आकर्षक बनाने के लिए उसमें छोटे-छोटे फूल या रिबन लगा सकती हैं।

#4 बालों को सेट करने के उपाय चोटी बनाने के बाद उसे सेट करने के लिए बालों पर स्प्रे का इस्तेमाल करें। यह आपके बालों को पूरे दिन एक जगह पर बनाए रखता है और उन्हें उलझने से बचाता है। इसके अलावा यह आपकी बनाई हुई स्टाइल को भी लंबे समय तक बरकरार रखता है। स्प्रे लगाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके बाल पूरी तरह से सूखे हों ताकि यह सही तरीके से काम कर सके।