भारत के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम का हुआ ऐलान 

क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ आगामी वनडे और टी-20 सीरीज के लिए अपनी टीमों की घोषणा कर दी है। यह मुकाबले अगले हफ्ते गुवाहाटी में टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद खेले जाएंगे। प्रोटियाज टीम 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक रांची, रायपुर और विशाखापट्टनम में 3 वनडे मैच खेलेगी। इसके बाद 9 से 19 दिसंबर तक कटक, न्यू चंडीगढ़, धर्मशाला, लखनऊ और अहमदाबाद में 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जाएगी।

कोच टी-20 विश्व कप के लिए जरूरी है ये सीरीज दक्षिण अफ्रीका के मुख्य कोच शुकरी कॉनराड ने भारत और श्रीलंका की मेजबानी में अगले साल होने वाले टी-20 विश्व कप की तैयारी के लिए इस सीरीज को अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ टी-20 सीरीज उनके लिए विश्व कप के दल को लगभग अंतिम रूप देने का बड़ा मौका है। कॉनराड ने जोर देकर कहा कि टीम संयोजन और खिलाड़ियों की भूमिकाओं पर स्पष्टता बेहद जरूरी है, क्योंकि यही तैयारी उन्हें बड़े टूर्नामेंट में मजबूत बनाएगी।

बयान वनडे सीरीज के लिए कोच ने क्या कहा? कॉनराड का मानना है कि वनडे सीरीज टीम के प्रदर्शन की स्पष्ट तस्वीर पेश करेगी। उन्होंने कहा कि ये मुकाबले उन्हें उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करेंगे, जिन पर सुधार की जरूरत है। ताकि 2027 विश्व कप के लिए एक मजबूत टीम तैयार किया जा सके। कॉनराड ने उल्लेख किया कि 50 ओवर के प्रारूप में यह सीरीज बताएगी कि टीम कहां खड़ी है और भविष्य की तैयारी के लिए किन पहलुओं पर आगे काम करना आवश्यक है।