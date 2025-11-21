हीटर खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

ठंड के मौसम में घर के साथ-साथ ऑफिस में भी हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर से ऑफिस में क्योंकि वहां कई घंटे बिताने के बाद शरीर को गर्माहट की जरूरत महसूस होने लगती है। हालांकि, आजकल बाजार में हीटर के कई विकल्प मौजूद हैं, जो खरीदने में उलझन पैदा करते हैं। आइए आज हम आपको हीटर खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें बताते हैं ताकि आपके लिए सही हीटर का चयन करना आसान हो जाए।

#1 हीटर की क्षमता पर दें ध्यान हीटर खरीदते समय उसकी क्षमता को जरूर ध्यान में रखें। हीटर की क्षमता उसके वाट्स में होती है और यह इस बात का संकेत देती है कि हीटर कितनी गर्माहट उत्पन्न कर सकता है। अगर आपका कमरा बड़ा है तो आपको ज्यादा वाट्स वाले हीटर की जरूरत होगी, वहीं छोटे कमरे के लिए कम वाट्स वाले हीटर का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। इससे आप हीटर को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे।

#2 सुरक्षा के उपायों का रखें ध्यान आजकल कई कंपनियां हीटर को सुरक्षा के उपायों के हिसाब से बनाती हैं। ऐसे हीटर में टाइमर और ऑटो-शटडाउन जैसे फीचर्स होते हैं। इसके अलावा आजकल कई हीटर में ओवरहीट प्रोटेक्शन भी होती है, जो हीटर के ज्यादा गर्म होने पर इसे बंद कर देती है। इसके अतिरिक्त आजकल कई हीटर में आग से बचाव का भी ध्यान रखा गया है, जो आग लगने पर इसे बंद कर देती है।

#3 खरीदें पंखा हीटर या तेल हीटर? पंखा हीटर और तेल हीटर दो तरह के हीटर हैं। पंखा हीटर हवा को गर्म करता है, जबकि तेल हीटर गर्म तेल से चलता है। पंखा हीटर जल्दी गर्माहट देता है और इससे बिजली का बिल भी कम आता है, लेकिन यह ज्यादा देर तक गर्माहट नहीं दे पाता। दूसरी ओर तेल हीटर धीरे-धीरे गर्माहट देता है और लंबे समय तक गर्माहट प्रदान कर सकता है। इसके साथ ही इससे बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आता है।

#4 पोर्टेबल हीटर खरीदना है अच्छा आजकल पोर्टेबल हीटर का चलन काफी बढ़ गया है। पोर्टेबल हीटर को आप आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा सकते हैं। ये हल्के होते हैं और इनका आकार भी छोटा होता है। पोर्टेबल हीटर की मदद से आप जरूरत पड़ने पर आसानी से गर्माहट पा सकते हैं। इसके अलावा ये हीटर कम जगह घेरते हैं और इन्हें स्टोर करना भी आसान होता है। इसलिए पोर्टेबल हीटर खरीदना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।