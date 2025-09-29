दिवाली पर घर को आकर्षक लुक देने के लिए बनाएं ये लैंप, आसान है तरीका

दिवाली के मौके पर कई लोग अपने घर को आकर्षक बनाने के लिए तरह-तरह की लाइट्स और लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। ऐसे में अगर आप अपने बजट में घर को सजाना चाहते हैं तो आप गत्ते से लैंप बना सकते हैं। आइए आज हम आपको गत्ते से लैंप बनाने का तरीका बताते हैं, जिसे आप दिवाली से पहले घर की सजावट के लिए आसानी से बना सकते हैं।

स्टेप-1 सबसे पहले गत्ते को आकार दें सबसे पहले एक गत्ता लें, फिर उस पर पेंसिल से एक बड़ा चौकोर बनाएं। ध्यान रखें कि चौकोर के किनारे पर आपको 2 इंच का चौकोर भी बनाना है। इसके बाद कैंची की मदद से दोनों चौकोर को काटें। अब एक चौकोर के बीच वाले हिस्से को काटें, जिससे ये एक छेद बन जाए। इसके बाद दूसरे चौकोर को काटें, लेकिन इसमें से सिर्फ एक किनारा ही काटें और बाकी किनारों पर छेद बनाएं।

स्टेप-2 अब दोनों चौकोर को एक-दूसरे से जोड़ें अब एक चौकोर के छेद वाले हिस्से के किनारे पर लगे छेदों को पहले चौकोर के किनारों पर मौजूद छेदों से मिलाकर पेंसिल से निशान लगाएं। इसके बाद पेंसिल से निशान वाले हिस्सों पर छेद करें। ध्यान रखें कि छेद करते समय आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना है। बस हल्के हाथ से करें ताकि गत्ता खराब न हो।

स्टेप-3 लाइट्स को सेट करें अब एक चौकोर के नीचे वाले हिस्से पर एक छोटा छेद करें, फिर उसमें लाइट्स डालें। इसके बाद पहले चौकोर के किनारों पर बने छेदों में टेप लगाकर दूसरे चौकोर के छेदों पर लगे छेदों के साथ चिपकाएं, फिर लाइट्स को चालू करके देखें कि क्या वो ठीक से चल रही है या नहीं। अगर लाइट्स ठीक से चल रही है तो आपका गत्ते का लैंप तैयार हो जाएगा।

स्टेप-4 लैंप को सजाएं गत्ते का लैंप बनाने के बाद उसे सजाना न भूलें। इसके लिए आप मार्कर या रंगों की मदद से लैंप पर डिजाइन बना सकते हैं या फिर मार्कर से कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो लैंप को सजाने के लिए स्टिकर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप लैंप पर चमचमाते स्टिकर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो लैंप को रंग-बिरंगे कागज से भी सजाया जा सकता है।