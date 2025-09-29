अपने पसंदीदा पोहे में इन 5 तरीकों से जोड़ें प्रोटीन, बन जाएगा और भी सेहतमंद

पोहा महाराष्ट्र का पारंपरिक पकवान है, जो अब देशभर के लोगों का पसंदीदा नाश्ता बन गया है। यह हल्का व्यंजन वजन घटाने में मदद करता है, पेट को भरा हुआ रखता है और पौष्टिक भी होता है। लोग चाय के साथ इस पकवान का आनंद लेते हैं और इसके स्वाद को पसंद करते हैं। हालांकि, पोहे में प्रोटीन की कमी होती है। आप इस कमी को पूरा करने के लिए इसमें ये खाद्य पदार्थ मिला सकते हैं।

#1 पनीर डालें पनीर प्रोटीन का सबसे बढ़िया शाकाहारी स्त्रोत होता है, जो पोहे के स्वाद को भी बढ़ा देगा। 100 ग्राम पनीर में करीब 18 से 21 ग्राम प्रोटीन होता है। आप पोहा परोसते समय उसपर कच्चा पनीर कद्दूकस करके डाल सकते हैं। हालांकि, पनीर को टुकड़ों में काटकर मसालों के साथ तलने के बाद पोहे में शामिल करना बेहतर तरीका होगा। यह खाद्य पदार्थ आपको न केवल प्रोटीन, बल्कि कैल्शियम भी प्रदान करेगा।

#2 दही के साथ खाएं वैसे तो पोहा सभी लोग चाय के साथ खाना पसंद करते हैं। हालांकि, अगर आप इसे एक कटोरी दही के साथ खाएंगे तो प्रोटीन की जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। दही एक डेयरी उत्पाद होता है, जिस कारण उसमें प्रोटीन भी मौजूद होता है। दही पोहे में नमी जोड़ने का भी काम करेगा और उसे और भी जायकेदार बना देगा। अगर आप 100 ग्राम दही का सेवन करते हैं तो आपको 11 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा।

#3 अंकुरित अनाज शामिल करें अंकुरित अनाज प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं और उनमें अंकुरित न किए गए खाद्य पदार्थों की तुलना में ज्यादा प्रोटीन होता है। इन्हें पोहे में शामिल करना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। इससे इस व्यंजन में एक कुरकुरापन भी जुड़ जाएगा। अगर आप पोहे में 100 ग्राम अंकुरित मूंग दाल मिलाते हैं तो आपको 9 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा आप इसमें अंकुरित सोया, छोले, फलियां और बीज भी शामिल कर सकते हैं।

#4 सोया मिलाएं जब प्रोटीन की बात आती है तो शाकाहारी लोग पनीर के बाद सोया का ही चुनाव करते हैं। इसे खान-पान का हिस्सा बनाने से आपको प्रोटीन समेत आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन-B भी मिलेगा। 100 ग्राम सोया में करीब 36 ग्राम प्रोटीन होता है। आप इसे उबालकर पोहे में मिला सकते हैं या फिर मसालों के साथ तलकर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे शरीर की ताकत भी बढ़ जाएगी।