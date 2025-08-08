स्नैक्स के तौर पर घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं कॉर्न चीज समोसा, जानिए रेसिपी

कॉर्न चीज समोसा एक स्वादिष्ट और अनोखा नाश्ता है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों को पसंद आता है, बल्कि बड़ों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प है। इस लेख में हम आपको कॉर्न चीज समोसा बनाने की पूरी रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। आइए जानें कि कैसे आप इस स्वादिष्ट नाश्ते को बना सकते हैं।

स्टेप-1 सबसे पहले समोसे का आटा गूंथ लें कॉर्न चीज समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें समोसे का आटा गूंथना होगा। इसके लिए आपको मैदा, थोड़ा तेल, नमक और पानी की जरूरत पड़ेगी। एक बड़े बर्तन में मैदा, नमक और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में थोड़ा तेल डालकर गूंथ लें ताकि आटा नरम और लचीला बन जाए। इस आटे को 20-30 मिनट तक ढककर रखें ताकि यह अच्छी तरह से तैयार हो सके और आसानी से बेलने लायक बन जाए।

स्टेप-2 कॉर्न चीज भरवान मिश्रण तैयार करें कॉर्न चीज भरवान मिश्रण के लिए आपको उबले हुए आलू, उबले हुए मक्का के दाने, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, चीज, पत्तेदार धनिया और नमक चाहिए। सबसे पहले उबले हुए आलू को मैश कर लें, फिर एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें प्याज और हरी मिर्च डालें और सुनहरा भूरा होने तक भूनें। अब इसमें मक्का के दाने, पत्तेदार धनिया, नमक और चीज मिलाकर इसे भरवान मिश्रण तैयार करें।

स्टेप-3 समोसे को कैसे आकार दें? अब बारी आती है समोसे को आकार देने की। इसके लिए पहले गूंथा हुआ आटा लोई बनाएं, फिर उसे गोल बेल लें। अब इस गोल बेल को आधा काट लें, जिससे दो भाग बन जाएंगे। इन दोनों भागों को त्रिकोण आकार में मोड़ें और किनारों पर थोड़ा-सा पानी लगाकर सील करें। इसके बाद इस त्रिकोणीय आकार वाले समोसे में तैयार भरवान मिश्रण भर दें और उसे अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि अंदर का मिश्रण बाहर न निकले।