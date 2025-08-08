रक्षाबंधन पर भाई-बहन मिलकर करें ये मजेदार गतिविधियां, यादगार बन जाएगा त्योहार का जश्न

9 अगस्त को पूरा देश धूम-धाम से रक्षाबंधन का पर्व मनाएगा। यह खास त्योहार भाई-बहनों को समर्पित होता है और उनके अटूट रिश्ते को दर्शाता है। बहनें भाइयों को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं, वहीं भाई उनकी रक्षा का वच उठाते हैं। इस रस्म के बाद त्योहार को यादगार बनाने के लिए आप अपने भाई-बहनों संग मिलकर ये मजेदार गतिविधियां कर सकते हैं। इनके जरिए आप सुहानी यादें बना सकेंगे, जो जीवनभर याद रहेंगी।

#1 बचपन के दिनों को याद करें बचपन में रक्षाबंधन का मजा अलग ही हुआ करता था। तब काम-काज की चिंता नहीं होती थी और भाई-बहनों संग खेलते-खेलते कब रात हो जाती थी पता नहीं चलता था। इस साल आप उन्हीं सुहाने दिनों को याद करके खुशी महसूस कर सकते हैं। एक साथ बैठकर बचपन के किस्से सुनाएं, एक दूसरे की नकल उतारें, नानी-दादी की कहानियां दोहराएं और बचपन की तस्वीरें देखकर यादें ताजा कर लें। रक्षाबंधन पर भाई-बहनों के साथ इन तीखे स्नैक्स का लुत्फ उठाएं।

#2 बचपन वाले खेल खेलें बचपन में आप भाई-बहनों के साथ मिलकर जो खेल खेलते हुए बड़े हुए हैं, उन्हें रक्षाबंधन वाले दिन दोबारा खेलें। आप लूडो, सांप-सीढ़ी, शतरंज और सुडोकू जैसे बोर्ड गेम खेल सकते हैं। इनके अलावा, घर की छत पर पकड़म-पकड़ाई, लुका-छुपी, सिकड़ी या क्रिकेट जैसे खेल खेलना भी त्योहार के मजे को दोगुना कर देगा। आप एक दूसरे की नकल उतारने वाला खेल या अंताक्षरी खेलकर भी यादगार समय बिता सकते हैं।

#3 गेमिंग जोन का रुख करें राखी बांधने की रस्म पूरी करने के बाद समय ही समय होता है। इसका फायदा उठाते हुए आप सभी भाई-बहन अपने घर के पास स्थित किसी गेमिंग जोन जा सकते हैं। यह वह स्थान होता है, जहां अलग-अलग प्रकार के खेल होते हैं। ये खेल हर उम्र के लोगों के लिए होते हैं और बेहद मजेदार भी होते हैं। आप गेमिंग जोन में बोलिंग, शूटिंग, रेस कार ड्राइविंग और वीडियो गेम्स का आनंद ले सकते हैं।

#4 तोहफों को खोजें रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी बहनों को तोहफे देते हैं। हालांकि, सीधे तोहफे दे देने से अच्छा है आप उन्हें घर के अलग-अलग स्थानों पर छुपा दें। अब पर्चियां तैयार करें, जिनमें कुछ सुराग लिखे होंगे। ये सुराग बहनों को उनके तोहफों तक लेकर जाएंगे। इस दौरान सभी भाई मिलकर बहनों का ध्यान भी भटका सकते हैं, जिससे इस गतिविधि का मजा दोगुना हो जाएगा। रक्षाबंधन पर भाई-बहन भारत की इन जगहों पर घूमने जा सकते हैं।