हरी मिर्च को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए अपनाएं ये तरीके

हरी मिर्च का इस्तेमाल कई व्यंजनों का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि, कई लोग इसे खरीदकर फ्रिज में रख देते हैं और बाद में इसकी ताजगी खो जाती है। ऐसे में अगर आप हरी मिर्च को ताजा रखना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप हरी मिर्च को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं।

#1 प्लास्टिक बैग का करें इस्तेमाल हरी मिर्च को ताजा रखने का यह सबसे आसान तरीका है। इसके लिए आपको प्लास्टिक बैग की जरूरत होगी। इसमें सबसे पहले एक छेद करके उसमें हरी मिर्च डाल दें। अब इस प्लास्टिक बैग को फ्रिज में रखें। ध्यान रखें कि हरी मिर्च को एक साथ न डालें क्योंकि इससे ये जल्दी खराब हो सकती हैं। इससे हरी मिर्च की ताजगी बनी रहती है।

#2 पेपर टॉवल का करें इस्तेमाल हरी मिर्च को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए इसे पेपर टॉवल में लपेटकर फ्रिज में रखें। इसके लिए सबसे पहले एक पेपर टॉवल लें और उस पर थोड़ी मात्रा में पानी छिड़कें, फिर हरी मिर्च को इसमें लपेटकर फ्रिज में रख दें। यह तरीका हरी मिर्च को नमी से बचाने में मदद करता है और उन्हें लंबे समय तक ताजा बनाए रखता है। इससे हरी मिर्च का स्वाद भी बरकरार रहता है।

#3 एयरटाइट डिब्बे का करें उपयोग हरी मिर्च को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए एयरटाइट डिब्बे का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हरी मिर्च को धोकर सुखा लें, फिर इसे एक सूखे एयरटाइट डिब्बे में रखें। ध्यान दें कि डिब्बे में कोई नमी न हो क्योंकि नमी से हरी मिर्च जल्दी खराब हो सकती है। इस तरीके से आप हरी मिर्च को 2-3 हफ्ते तक ताजा रख सकते हैं।