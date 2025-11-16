मैकरोनी के शौकीन लोग एक बार बनाकर पिएं इसका लजीज सूप, नहीं भूल पाएंगे स्वाद

मैकरोनी एल्बो के आकार वाला पास्ता होता है, जो भारत में सबसे ज्यादा मशहूर है। इससे आम तौर पर लोग मैक एंड चीज या टमाटर वाला पास्ता बनाना पसंद करते हैं। हालांकि, सर्दी में आप इससे एक खास व्यंजन बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मैकरोनी सूप की, जिसे पी कर ठंड दूर भाग जाएगी और मन तृप्त हो जाएगा। आइए इस पकवान की रेसिपी पर नजर डालते हैं, जिसे खान-पान में शामिल करना बढ़िया निर्णय होगा।

सामग्री इस व्यंजन को बनाने के लिए लगेगी ये सामग्री मैकरोनी सूप की सबसे अहम सामग्री है मैकरोनी, जो आपको किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगी। इसके अलावा यह व्यंजन बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए होगा, वो आपकी रसोई में उपलब्ध होगा। इसके लिए आपको तेल, एक प्याज, 2 लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, तीनों रंग की शिमला मिर्च, बींस, मशरूम, पनीर, गाजर, कॉर्न, सब्जियों के शोरबे, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, सोया सॉस, कॉर्न फ्लोर, टमाटर की प्यूरी और सिरके की जरूर पड़ेगी।

स्टेप 1 सब्जियां काटें इस व्यंजन को बनाने की शुरुआत करने से पहले सभी सब्जियों को अच्छी तरह धो लें। इसके बाद उन्हें छीलें और काटना शुरू करें। सभी सब्जियों के बेहद महीन टुकड़े करें, ताकि हर बाईट में उनका स्वाद आए। आप चाहें तो इन सब्जियों को कद्दूकस भी कर सकते हैं, जिससे लंबे टुकड़े मिल जाएंगे। सब्जियां काटने के बाद एक गहरे बर्तन में तेल गर्म होने के लिए रख दें। जब तेल गर्म हो जाए तो सब्जियों को भूनना शुरू करें।

स्टेप 2 सब्जियां भूनें और मसाला तैयार करें सबसे पहले गर्म तेल में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर भून लें। जब अच्छी खुशबू आने लगे तब इसमें प्याज डालकर भून लें। प्याज का रंग बदलते ही इसमें सभी अन्य सब्जियां डालें और भुन जाने दें। ध्यान रहे कि सब्जियां ज्यादा न पक जाएं, वर्ना उनका कुरकुरापन खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और नमक और मसाले शामिल करें। कुछ देर बाद इसमें सब्जियों का शोरबा डालें और अच्छी तरह मिला लें।