ठंडे वातावरण में रहते हैं ये 5 जानवर, जानिए इनके बारे में कुछ खास बातें
लेखन अंजली
Nov 14, 2025
08:06 pm
क्या है खबर?

कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जो ठंडे वातावरण में रहना पसंद करते हैं और इसके लिए उन्हें अपने शरीर को अनुकूलित करना नहीं पड़ता है। वे अपने मोटे फर, मोटी त्वचा और अन्य अनुकूलन के कारण ठंडे वातावरण में जीवित रहते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे जानवरों के बारे में बताते हैं, जो ठंडे वातावरण में ही रहना पसंद करते हैं और वहां ही इनकी संख्या अधिक है।

#1

ध्रुवीय भालू

ध्रुवीय भालू उत्तरी ध्रुव पर बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। ये भूरे रंग के भालुओं से बड़े होते हैं और इनका वजन 900 किलो तक हो सकता है। इनका मोटा सफेद फर और मोटी त्वचा इन्हें ठंड से बचाती है। ये समुद्र के बर्फीले हिस्सों पर रहते हैं और शिकार के लिए तैरते हुए पानी में डुबकी लगाते हैं। इनका मुख्य खाना सील है, लेकिन ये अन्य जानवरों को भी अपना भोजन बना सकते हैं।

#2

पेंगुइन

पेंगुइन की लगभग 18 किस्में होती हैं, जो केवल दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती हैं। इनकी संख्या अंटार्कटिका, दक्षिण जॉर्जिया और न्यूजीलैंड जैसे स्थानों पर अधिक होती है। पेंगुइन उड़ने वाले पक्षी नहीं होते हैं, लेकिन ये तैरने में काफी माहिर होते हैं। पेंगुइन के शरीर पर मोटी त्वचा होती है, जो उन्हें ठंड से बचाती है। इनके शरीर पर नीला और सफेद रंग होता है, जो इन्हें बर्फीले पानी में आसानी से तैरने में मदद करता है।

#3

आर्कटिक फॉक्स

आर्कटिक फॉक्स आर्कटिक के ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका मोटा फर इन्हें ठंड से बचाता है और ये अपने फर को बदलते हुए गर्मियों में भूरे रंग का कर लेते हैं। यह जानवर अन्य जानवरों का शिकार करके अपना भोजन बनाता है और अपने शरीर को गर्म रखने के लिए गर्मियों में अन्य जानवरों के बचे हुए मांस का सेवन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये अपने शरीर को गर्म रखने के लिए एक-दूसरे के करीब आते हैं।

#4

स्नो लेपर्ड

स्नो लेपर्ड हिमालय पर्वत श्रृंखला के ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका मोटा हल्का ग्रे फर इन्हें ठंड से बचाता है और इनकी लंबी पूंछ इन्हें संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इस प्रजाति के अन्य कई नाम भी हैं जैसे कि बर्फीला तेंदुआ, हिम तेंदुआ। ये उत्तरी एशिया के ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अपनी सुंदरता के लिए मशहूर हैं।

#5

स्नो ओवल

स्नो ओवल उत्तरी गोलार्ध के ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका सफेद फर इन्हें ठंड से बचाता है और इन्हें इस वातावरण में रहने में मदद करता है। इस प्रजाति के अन्य कई नाम भी हैं जैसे कि बर्फीला उल्लू, सफेद उल्लू। यह प्रजाति ज्यादातर रात में सक्रिय रहती है और दिन के समय सोती है। इनका वजन 3.5 किलो तक हो सकता है।