कपड़ों को बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

कपड़ों में बैक्टीरिया का विकास होना एक आम समस्या है, खासकर जब उन्हें लंबे समय तक बिना धोए रखा जाता है। यह समस्या न केवल सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, बल्कि कपड़ों की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिनसे आप अपने कपड़ों को बैक्टीरिया मुक्त रख सकते हैं और उनकी उम्र बढ़ा सकते हैं।

#1 सही तरीके से धोएं कपड़े कपड़ों को सही तरीके से धोना बहुत जरूरी है। गर्म पानी का इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कुछ कपड़े जैसे ऊनी या सिल्क को गर्म पानी में धोना सही नहीं होता। इन कपड़ों को ठंडे पानी और हल्के साबुन से धोएं। इसके अलावा कपड़ों को धोते समय ज्यादा साबुन का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे कपड़ों पर अवशेष रह सकते हैं, जो बैक्टीरिया को बढ़ावा दे सकते हैं।

#2 सुखाने का सही तरीका अपनाएं कपड़ों को धोने के बाद उन्हें सही तरीके से सुखाना बहुत जरूरी है। गीले कपड़ों को लंबे समय तक बंद जगह पर न रखें क्योंकि इससे नमी और अंधेरा बैक्टीरिया के विकास का कारण बन सकते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने कपड़ों को धूप में सुखाएं या फिर हवादार कमरे में रखें। अगर धूप न निकल रही हो तो पंखे के नीचे फैला दें। इससे वे जल्दी सूखेंगे और बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे।

#3 अलमारी को रखें साफ-सुथरा कपड़ों को बैक्टीरिया मुक्त रखने के लिए उनकी अलमारी भी साफ-सुथरी होनी चाहिए। अलमारी में समय-समय पर सफाई करें और उसमें नीम के पत्ते, लौंग या कपूर रखें। ये चीजें न केवल बदबू दूर करती हैं बल्कि बैक्टीरिया को भी खत्म करती हैं। इसके अलावा अलमारी को हर महीने खुला रखें ताकि हवा आ सके और नमी दूर हो सके। कपड़ों को लटकाने की बजाय उन्हें तह करके रखें।

#4 रासायनिक चीजों का इस्तेमाल कम करें कई लोग कपड़ों को अधिक साफ-सुथरा रखने के लिए कई तरह की रासायनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये न केवल त्वचा के लिए हानिकारक हो सकते हैं बल्कि कपड़ों पर भी असर डाल सकते हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल कम से कम करें और प्राकृतिक तरीके अपनाएं जैसे नींबू का रस या सिरका। इनसे भी कपड़े साफ होते हैं और बैक्टीरिया दूर रहते हैं। इसके अलावा इनसे कपड़ों की गुणवत्ता भी बनी रहती है।