दिवाली पर पटाखों से हाथ जल जाए तो आजमाएं ये घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगी राहत

दिवाली पर पटाखों का आनंद हर कोई लेता है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई बार अनजाने में पटाखों की चिंगारी हाथ पर लग जाती है, जिससे हाथ जल सकता है। हालांकि, इस स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ घरेलू उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर आप आसानी से राहत पा सकते हैं। आइए आज हम आपको ऐसे ही कुछ असरदार घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जो आपके काम आएंगे।

#1 ठंडे पानी से हाथ धोएं अगर पटाखों की चिंगारी आपके हाथ पर लग जाए तो सबसे पहले प्रभावित जगह को ठंडे पानी से धो लें। इससे जलन कम होगी और दर्द में भी राहत मिलेगी। ठंडा पानी त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और जलने के कारण होने वाली गर्माहट को कम करता है। इसके अलावा यह तरीका त्वचा की सूजन को भी घटाता है और जलने के बाद की जलन को शांत करने में मदद करता है।

#2 एलोवेरा जेल लगाएं एलोवेरा जेल में प्राकृतिक ठंडक और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो जलने के बाद की जलन को शांत करने में मदद करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ताजे एलोवेरा पत्ते से जेल निकालें और उसे प्रभावित जगह पर लगाएं। इसे कुछ मिनट तक हल्के हाथों से मलें ताकि यह त्वचा में अच्छी तरह समा जाए। यह उपाय त्वचा को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ उसे नमी भी देता है।

#3 नारियल तेल का करें इस्तेमाल नारियल तेल में नमी देने वाले गुण होते हैं, जो जलने के बाद की त्वचा को नमी प्रदान करते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं। इसके लिए थोड़े से नारियल तेल को प्रभावित जगह पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे जलने वाली जगह में खुजली कम होगी और त्वचा जल्दी ठीक होगी। नारियल तेल के नियमित उपयोग से जलने के निशान भी कम हो सकते हैं और त्वचा की रंगत भी सुधरती है।

#4 शहद लगाएं शहद में संक्रमण से बचाने वाले गुण होते हैं, जो जलने वाली जगह को संक्रमण से बचाते हैं और उसे जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। इसके लिए थोड़ी मात्रा में शहद लेकर उसे प्रभावित जगह पर लगाएं और कुछ देर तक छोड़ दें ताकि यह अच्छी तरह समा जाए। शहद के नियमित उपयोग से जलने वाली जगह की सूजन भी कम होती है और त्वचा की रंगत भी सुधरती है।