ऊनी कपड़े पहनने से होती है खुजली? इन 5 तरीकों से उसे बनाएं आरामदायक

ऊनी कपड़े सर्दियों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये गर्माहट देने के साथ-साथ स्टाइलिश भी लगते हैं, लेकिन कई बार ऊनी कपड़े खुरदरे होते हैं और पहनने पर त्वचा पर खुजली होने लगती है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने ऊनी कपड़ों को नरम और आरामदायक बना सकते हैं ताकि आपको की समस्या न हो और आप पूरे दिन आराम से रह सकें।

#1 सही धुलाई का तरीका अपनाएं ऊनी कपड़ों को सही तरीके से धोना बहुत जरूरी है। गर्म पानी में धोने से ऊन सिकुड़ सकती है इसलिए हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। डिटर्जेंट की बजाय हल्के साबुन का उपयोग करें। ऊनी कपड़ों को उल्टा करके धोएं ताकि उनकी बनावट बनी रहे और खुरदरापन कम हो। इसके अलावा उन्हें प्राकृतिक हवा में सुखाएं और धूप से बचाकर रखें ताकि उनका रंग फीका न हो।

#2 नरम कपड़े का चयन करें अगर आपको ऊनी कपड़ों में खुजली होती है तो कोशिश करें कि मुलायम ऊनी कपड़े चुनें। बाजार में अब कई तरह के मुलायम और आरामदायक ऊनी कपड़े उपलब्ध हैं, जो त्वचा पर खुरदरे नहीं होते। इनका इस्तेमाल करने से आपको खुजली होने की संभावना कम होगी। मुलायम ऊनी कपड़े न केवल आरामदायक होते हैं, बल्कि वे देखने में भी अच्छे लगते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं।

#3 सही फिटिंग का ध्यान रखें ऊनी कपड़ों की फिटिंग भी बहुत जरूरी होती है। अगर कपड़ा बहुत ढीला या तंग हो तो वह खुरदरापन महसूस करा सकता है। इसलिए सही माप लेकर ही कपड़े बनवाएं या खरीदें। सही फिटिंग वाले कपड़े पहनने से आपको पूरे दिन आरामदायक महसूस होगा और खुजली की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा सही फिटिंग वाले कपड़े पहनने से आपका लुक भी बेहतर लगेगा और आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे।

#4 अंदर की तरफ पहनें अगर आपके पास खुरदरे ऊनी स्वेटर या शॉल हैं तो उन्हें पलट कर पहनें यानी अंदर की तरफ से बाहर की तरफ। इससे उनकी खुरदरापन वाली सतह आपकी त्वचा से नहीं लगेगी और आपको खुजली नहीं होगी। इस तरीके से आप आरामदायक महसूस करेंगे और ऊनी कपड़ों का पूरा मजा ले सकेंगे। इसके अलावा यह तरीका आपके ऊनी कपड़ों की उम्र भी बढ़ाता है और उन्हें लंबे समय तक नया जैसा बनाए रखता है।