घर पर आसानी से उगाई जा सकती है सौंफ, जानिए तरीका

सौंफ एक पौष्टिक मसाला है, जिसका उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। आमतौर पर इसे खाने के बाद मुंह की ताजगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यह कई सेहत के फायदे भी देता है। अगर आप घर पर सौंफ उगाना चाहते हैं तो यह संभव है। आइए जानते हैं कि घर पर सौंफ उगाने के लिए क्या-क्या करना होगा।

#1 सही मिट्टी का चयन करें सौंफ उगाने के लिए अच्छी मिट्टी का चयन करना जरूरी है। इसके लिए उपजाऊ और थोड़ी गीली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। अगर आप बगीचा नहीं बना सकते तो गमले में उपजाऊ मिट्टी डालकर भी सौंफ उगा सकते हैं। ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी का निकास अच्छा होना चाहिए ताकि पौधे को ज्यादा पानी न मिले और वह खराब न हो। सही मिट्टी से सौंफ का विकास अच्छे से हो सकता है।

#2 बीज बोने का तरीका सौंफ के बीज बोने के लिए सबसे पहले उन्हें हल्की मिट्टी से ढक दें और पानी डालें। ध्यान रखें कि बीज ज्यादा गहरे न हों क्योंकि इससे उनका अंकुरित होना मुश्किल हो जाएगा। बीज बोने के बाद गमले या बगीचे की जगह पर पानी छिड़कने वाली बोतल से हल्का पानी छिड़कें ताकि मिट्टी नम बनी रहे। इसके बाद पौधों की नियमित देखभाल करें, जिसमें उन्हें धूप देना और समय-समय पर पानी देना शामिल है।

#3 पौधों को पर्याप्त धूप दें सौंफ के पौधों को अच्छी तरह से बढ़ने के लिए पर्याप्त धूप की जरूरत होती है। इसलिए इन्हें ऐसी जगह पर रखें जहां पर दिन में कम से कम 6-8 घंटे धूप मिल सके। अगर आप गमले में सौंफ उगा रहे हैं तो उन्हें खिड़की या बालकनी के पास रखें ताकि उन्हें प्राकृतिक रोशनी मिल सके। पौधों को धूप देने से वे स्वस्थ रहते हैं और उनका विकास भी सही तरीके से होता है।

#4 नियमित रूप से पानी डालें सौंफ के पौधों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से पानी देना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि पौधों की मिट्टी हमेशा नम रहे, लेकिन ज्यादा गीली न हो क्योंकि इससे जड़ें खराब हो सकती हैं। बेहतर होगा कि सुबह या शाम के समय पौधों पर हल्का पानी डालें ताकि वे अच्छी तरह से विकसित हो सकें। इसके अलावा समय-समय पर खाद डालकर उन्हें पोषित रखें ताकि उनका विकास सही तरीके से हो सके।