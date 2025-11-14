बढ़ते प्रदूषण से खुद को सुरक्षित रखना है तो ऐसे करें एक्सरसाइज

अगर आप रोजाना एक्सरसाइज करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण का स्तर भी आपकी सेहत पर असर डाल सकता है? जी हां, ऐसा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि वायु प्रदूषण के कारण एक्सरसाइज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 घर के अंदर करें एक्सरसाइज अगर वायु प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो तो बेहतर होगा कि आप घर के अंदर ही एक्सरसाइज करें। इससे आपको ताजी हवा मिलेगी और आप सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए आप योग, हल्की स्ट्रेचिंग, या फिर साधारण कार्डियो जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर के अंदर एक्सरसाइज करने से न केवल आपकी सेहत बेहतर होगी, बल्कि आप ज्यादा आराम महसूस करेंगे। इसके अलावा आप घर पर ही फिटनेस उपकरणों का इस्तेमाल करके भी अपनी सेहत बनाए रख सकते हैं।

#2 समय का रखें ध्यान अगर आप रोजाना सुबह या शाम के समय एक्सरसाइज करते हैं तो वायु प्रदूषण का स्तर कम होने का इंतजार करें। इसका मतलब है कि धूप निकलने या प्रदूषण का स्तर कम होने पर ही बाहर एक्सरसाइज करें। इससे आपका शरीर सुरक्षित रहेगा और आप ताजगी महसूस करेंगे। वैसे बेहतर यही होगा कि आप घर पर ही एक्सरसाइज करें और अपने एक्सरसाइज वाले कमरे में एयर प्यूरी फायर रखें।

#3 मास्क का करें इस्तेमाल अगर आपको घर के अंदर ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो एक अच्छा मास्क जरूर पहनें। इससे आप हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों से बच सकेंगे। बाजार में कई तरह के मास्क उपलब्ध हैं, जो खासकर प्रदूषण से बचाव के लिए बनाए गए हैं। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं और आराम महसूस कर सकते हैं। इन मास्क का चयन करते समय उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें।

#4 पूरे कपड़े पहनें अगर आप घर के अंदर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने पूरे शरीर को ढक कर रखें। इससे हवा में मौजूद हानिकारक तत्व आपकी त्वचा पर सीधे नहीं लगेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए आप लंबे पैंट्स और आस्तीन वाले कपड़े पहन सकते हैं। इसके अलावा आप सिर को भी ढक सकते हैं ताकि कोई भी हानिकारक तत्व आपके शरीर पर सीधे असर न कर सके। इससे आपकी सुरक्षा बढ़ेगी और आप आराम महसूस करेंगे।