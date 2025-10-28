प्लैंक ट्विस्ट एक्सरसाइज: जानिए इसे करने का तरीका और इसके फायदे

प्लैंक ट्विस्ट एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो आपके शरीर की कोर ताकत को बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह एक्सरसाइज न केवल आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत कर सकती है, बल्कि आपकी पीठ, कंधों और हाथों की भी एक्सरसाइज कर सकती है। प्लैंक ट्विस्ट को सही तरीके से करने पर आप कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस एक्सरसाइज को करने का तरीका और इससे मिलने वाले फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

अभ्यास प्लैंक ट्विस्ट कैसे करें? सबसे पहले जमीन पर लेटकर अपने दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखें और पैरों को सीधा रखें। अब अपने शरीर का वजन दोनों हाथों और पैरों पर डालकर सामान्य प्लैंक स्थिति में आ जाएं। इसके बाद अपने कूल्हों को दाईं ओर घुमाते हुए शरीर को दाईं ओर मोड़ें, फिर इसे वापस प्लैंक स्थिति में लाएं। अब इसी प्रक्रिया को बाईं ओर दोहराएं यानी अपने कूल्हों को बाईं ओर घुमाते हुए प्लैंक ट्विस्ट करें।

#1 पेट की मांसपेशियों पर होता है असर प्लैंक ट्विस्ट एक्सरसाइज पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने में बहुत मददगार है। जब आप अपने शरीर को दाईं ओर घुमाते हैं तो दाहिनी तरफ की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और जब आप बाईं ओर घुमते हैं तो बाईं तरफ की मांसपेशियां। इस एक्सरसाइज को नियमित रूप से करने से आपके पेट की मांसपेशियां टोंड और मजबूत होती हैं, जिससे आपका पेट फ्लैट और आकर्षक दिखता है।

#2 पीठ और कंधों को मिलती है मजबूती प्लैंक ट्विस्ट केवल पेट की ही नहीं बल्कि पीठ और कंधों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब आप अपने कूल्हों को घुमाते हैं तो आपकी पीठ की मांसपेशियां भी सक्रिय होती हैं, जिससे आपकी पीठ मजबूत होती है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज से आपके कंधों की भी एक्सरसाइज होती है, जिससे वे मजबूत और आकर्षक दिखते हैं। नियमित रूप से यह एक्सरसाइज करने से आपकी पीठ और कंधे दोनों की ताकत बढ़ती है।

#3 संतुलन बनाना होगा आसान प्लैंक ट्विस्ट एक्सरसाइज संतुलन बनाने में भी मदद करता है। जब आप अपने शरीर को घुमाते हैं तो आपको संतुलन बनाए रखने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, जिससे आपका संतुलन बेहतर होता जाता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो अपने रोजमर्रा के जीवन में संतुलन बनाए रखने में कठिनाई महसूस करते हैं। नियमित अभ्यास से आपका संतुलन और भी मजबूत हो सकता है।

#4 कैलोरी बर्न करने में है मददगार प्लैंक ट्विस्ट एक्सरसाइज कैलोरी बर्न करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इस एक्सरसाइज को करते समय आपके शरीर की कई मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होती है। अगर आप वजन घटाने के प्रयास कर रहे हैं तो यह एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। नियमित अभ्यास से न केवल आपका वजन घटेगा बल्कि आपकी शारीरिक ताकत भी बढ़ेगी और आप अधिक फिट महसूस करेंगे।