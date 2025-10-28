पोषक तत्वों से भरपूर होता है कच्चा केला, जानें इससे बनाए जाने वाले व्यंजन

आमतौर पर लोग कच्चे केले का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चे केले से कई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? जी हां, कच्चे केले से कई अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे। आइए आज हम आपको कच्चे केले से बनाए जाने वाले कुछ बेहतरीन व्यंजनों के बारे में बताते हैं।

#1 कच्चे केले की टिक्की कच्चे केले की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे केले को उबाल लें, फिर उसे अच्छी तरह से मसल लें और उसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर तल लें जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।

#2 कच्चे केले की चाट अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो कच्चे केले की चाट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले कच्चे केले को उबालकर छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं। इसके ऊपर नींबू का रस छिड़कें और अंत में थोड़ा सा चाट मसाला डालकर इसे परोसें। यह चाट न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है।

#3 कच्चे केले की खीर खीर तो आपने कई प्रकार की खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी कच्चे केले की खीर ट्राई की है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे केले को उबालकर मसल लें, फिर दूध में उबालें और चीनी मिलाएं। अब इसमें इलायची पाउडर डालें और धीमी आंच पर पकने दें। अंत में कटे हुए मेवे डालकर गर्मागर्म परोसें। यह खीर स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी है।

#4 कच्चे केले का हलवा हलवा तो सभी पसंद करते हैं तो क्यों न इस बार बनाया जाए कच्चे केले का हलवा? इसके लिए सबसे पहले कच्चे केले को उबालकर मसल लें, फिर घी में भूनें और उसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाएं। अंत में कटे हुए मेवे डालकर गर्मागर्म परोसें।