दिवाली के बाद बालों को इस तरह से करें डिटॉक्स, रहेंगे स्वस्थ

दिवाली के बाद पटाखों का धुआं और धूल के कण सिर के आसपास जमा हो जाते हैं, जिससे बालों में खुजली, रूखापन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इससे बचने के लिए आपको अपने बालों को साफ करना चाहिए। आइए आज हम आपको पांच ऐसे तरीके बताते हैं, जिनसे आपके बालों की सफाई हो सकती है और वे स्वस्थ रह सकते हैं।

#1 सिर की मालिश करें सिर की मालिश न केवल आपके सिर की रक्त संचार को बढ़ाती है, बल्कि यह आपको मानसिक शांति भी देती है। इसके लिए आप नारियल या जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह तेल आपके बालों को पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है। मालिश करने से पहले तेल को हल्का गर्म कर लें ताकि यह बालों में जल्दी समा सके और आपको अधिक लाभ मिल सके।

#2 बालों को अच्छे से धोएं बालों को साफ करने के लिए उन्हें अच्छे से धोना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप किसी अच्छे शैंपू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बालों की गहराई से सफाई करे। शैंपू के बाद कंडीशनर का इस्तेमाल करें, जिससे आपके बाल नरम और चमकदार बनें। ध्यान रखें कि बालों को धोते समय ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे बाल रूखे हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें।

#3 हेयर मास्क लगाएं बालों की गहराई से सफाई करने के लिए हेयर मास्क का इस्तेमाल करें। आप घर पर ही फलों जैसे पपीता, केला आदि से हेयर मास्क बना सकते हैं या बाजार से खरीद सकते हैं। हेयर मास्क आपके बालों को पोषण देता है और उन्हें मुलायम बनाता है। इसे हफ्ते में दो बार लगाना फायदेमंद होता है। हेयर मास्क लगाने के बाद कुछ देर के लिए बालों को ढक लें ताकि पोषक तत्व अच्छे से अवशोषित हो सकें।

#4 गर्मी से बचें गर्मी बालों को नुकसान पहुंचा सकती है इसलिए बालों को सीधा करने वाले या घुंघराले बनाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल कम करें। अगर आपको इनका इस्तेमाल करना ही है तो इससे पहले हीट प्रोक्टेंट स्प्रे का इस्तेमाल करें ताकि आपके बाल सुरक्षित रहें। इसके अलावा इन उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले बालों पर थोड़ी मात्रा में नारियल तेल या जैतून का तेल लगाएं। इससे आपके बालों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी और वे स्वस्थ रहेंगे।