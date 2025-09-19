कम बजट में घर को महकाना चाहते हैं अपनाएं ये तरीके, नहीं खरीदने पड़ेगे रूम फ्रे

घर को महकाने के लिए कई लोग महंगे इत्र या खुशबूदार स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप चाहें तो कम बजट में भी घर को महका सकते हैं। इसके लिए बाजार से महंगे उत्पाद खरीदने की बजाय आप घर पर ही कुछ चीजों का इस्तेमाल करके अपनी पसंदीदा खुशबू बना सकते हैं। आइए कुछ ऐसे तरीके जानते हैं, जिनसे आप आसानी से घर को महका सकते हैं।

#1 नींबू का छिलका आएगा काम नींबू का छिलका प्राकृतिक रूप से घर की हवा को ताजगी देने में मदद कर सकता है। इसके लिए नींबू के छिलके को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अपने घर के किसी कोने में रख दें। आप चाहें तो नींबू के छिलके को पानी में उबालकर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे घर की हवा में ताजगी बनी रहेगी और घर महक उठेगा। यह तरीका न केवल आसान है बल्कि प्रभावी भी है।

#2 दालचीनी का स्टिक बनाकर करें इस्तेमाल दालचीनी न केवल खाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है, बल्कि इसकी मदद से भी घर को महकाया जा सकता है। इसके लिए दालचीनी की छड़ी को जलाकर घर में घुमाएं। इससे घर में एक अलग ही खुशबू फैल जाएगी। आप चाहें तो दालचीनी की छड़ी को पानी में उबालकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी घर में ताजगी बनी रहेगी और माहौल सुखद होगा।

#3 वनीला का करें इस्तेमाल वनीला से भी घर को महकाया जा सकता है। इसके लिए कुछ बूंदें वनीला की लेकर उसे गर्म पानी में मिलाएं, फिर इस मिश्रण को स्प्रे बोतल में भरकर इसका इस्तेमाल करें। आप चाहें तो रूई में वनीला की कुछ बूंदें डालकर उसे किसी कोने में रख दें। वनीला से घर में एक मीठी खुशबू फैलेगी, जिससे घर महक उठेगा और माहौल खुशनुमा बनेगा।

#4 नींबू, पुदीना और अदरक का मिश्रण बनाकर करें इस्तेमाल नींबू, पुदीना और अदरक का मिश्रण भी घर की महक को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके लिए नींबू के रस में कदूकस किया हुआ अदरक और पुदीने की पत्तियां मिलाएं, फिर इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भरकर इसका इस्तेमाल करें। आप चाहें तो नींबू, अदरक और पुदीने के तेल को पानी के साथ मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मिश्रण न केवल खुशबूदार होता है बल्कि ताजगी भी लाता है।