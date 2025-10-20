दिवाली पार्टी के बाद घर की सफाई को आसान बना सकते हैं ये तरीके

दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही कई लोग अपने घर की सफाई करने के लिए अलग-अलग तरह के तरीकों को अपनाते हैं। हालांकि, दिवाली के बाद घर की सफाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है, खासकर तब जब पार्टी जमकर हुई हो और घर अस्त-व्यस्त दिख रहा हो। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनसे घर की सफाई करना आसान हो जाएगा।

#1 सबसे पहले करें बिखरे सामान को व्यवस्थित दिवाली की पार्टी के बाद सबसे पहले उन सामानों को व्यवस्थित करें, जो पार्टी के दौरान बिखर गए थे। इसके लिए पहले यह पता लगाएं कि कौन-कौन से सामान कहां-कहां पर रखे जाने चाहिए और फिर इन्हें सही जगह पर रखें। अगर आप चाहें तो अपने परिवार के सदस्यों को भी इसमें मदद के लिए लगा सकते हैं। इससे आपको कम समय में सफाई करने में मदद मिलेगी।

#2 गंदे बर्तनों को साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीका दिवाली की पार्टी के बाद सबसे ज्यादा गंदे बर्तन रह जाते हैं। अगर आपको इनसे छुटकारा चाहिए तो इसके लिए गंदे बर्तनों को थोड़े गर्म पानी में सफाई वाले पाउडर के साथ डालें। इसके बाद इन पर नींबू रगड़ें और फिर इन्हें साफ पानी से धो लें। इससे बर्तन जैसे नए दिखेंगे। हालांकि, अगर आपके पास ज्यादा बर्तन हैं तो उन्हें तुरंत धो लें।

#3 फर्श को साफ करने के लिए करें ये काम दिवाली की पार्टी के बाद फर्श पर काफी गंदगी हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए पहले फर्श को झाड़े और फिर गीले कपड़े से पोंछे। अब फर्श को साफ करने के लिए किसी अच्छे सफाई के घोल का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप नींबू के रस में नमक मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे फर्श पर जमी हुई गंदगी आसानी से निकल जाएगी और फर्श चमकने लगेगा।

#4 कालीन को साफ करने के लिए अपनाएं ये तरीका दिवाली की पार्टी के बाद कालीन पर काफी दाग लग जाते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए पहले कालीन को अच्छे से झाड़ लें। अब एक बाल्टी गुनगुने पानी में 2-3 चम्मच सिरका मिलाएं और इस मिश्रण को स्पंज की मदद से कालीन पर अच्छे से लगाएं। इसके बाद कालीन को आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें और फिर इसे पानी से धो लें। इससे कालीन पर जमी गंदगी हट जाएगी।