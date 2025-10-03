दिवाली पर इस तरह से मनाएं त्योहार, प्रदूषण नहीं होगा और पर्यावरण को होगा फायदा

दिवाली के मौके पर कई लोग अपने घर को सजाने के लिए तरह-तरह के सामान और लाइट्स खरीदते हैं, जो प्लास्टिक और बिजली की खपत को बढ़ाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त कई लोग पटाखे भी जलाते हैं, जिनसे प्रदूषण होता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप दिवाली को न केवल अपने लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद बना सकते हैं।

#1 पेड़-पौधों से करें घर की सजावट दिवाली के मौके पर घर को सजाने के लिए आप प्लास्टिक के सामान खरीदने की बजाय पेड़-पौधों का इस्तेमाल करें। आप अपने घर के आंगन या फिर बालकनी में कुछ पौधे लगाएं या फिर घर के अंदर की जगह पर भी पौधों को रखें। इसके अतिरिक्त आप घर के दरवाजों पर फूलों की माला भी लगा सकते हैं। इससे घर की सुंदरता बढ़ेगी और पर्यावरण को भी फायदा होगा।

#2 LED लाइट्स से सजाएं घर दिवाली के मौके पर घर को सजाने के लिए लोग तरह-तरह की लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अधिकतर लाइट्स बिजली की बहुत खपत करती हैं और इन्हें बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आप इनकी जगह LED लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह लाइट्स न केवल सुंदर दिखती हैं बल्कि इनसे बिजली की खपत भी कम होती है और इन्हें बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है।

#3 पटाखों के बजाय दीयों का करें इस्तेमाल दिवाली के दिन लोग अपने घर के बाहर तरह-तरह के पटाखे जलाते हैं, लेकिन इससे प्रदूषण होता है, जो वायु को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ऐसे में आप इनकी जगह दीयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप बाजार से अपने पसंदीदा डिजाइन की दीये खरीदें या फिर घर पर ही मिट्टी के दीये बना लें। इसके बाद इन दीयों को जलाकर अपने घर को रोशन करें।