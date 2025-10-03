दिवाली पर नवजात शिशु का ऐसे रखें ध्यान, बनी रहेगी खुशियों की बहार

दिवाली का त्योहार खुशियों और रोशनी का है। इस मौके पर परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर दीयों की रोशनी, पकवान और पटाखे जलाए जाते हैं। हालांकि, अगर आपके घर में नवजात शिशु है तो आपको त्योहार मनाने में थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि नवजात शिशु सुरक्षित रहे और त्योहार का मजा भी किरकिरा न हो।

#1 बच्चे को पटाखों से रखें दूर दिवाली पर पटाखों का इस्तेमाल काफी लोग करते हैं, लेकिन इनका शोर नवजात शिशुओं के लिए खतरनाक हो सकता है। पटाखों की आवाज से नवजात शिशु घबरा सकते हैं और उनका छोटा शरीर इस तरह के शोर को सहन नहीं कर पाता है। इसलिए दिवाली के दिन और रात के समय नवजात शिशु को पटाखों से दूर रखें और उन्हें किसी शांत जगह पर रखें। इससे शिशु की सुरक्षा भी बनी रहेगी और आप भी निश्चिंत रह सकेंगे।

#2 ऐसे करें घर की सजावट दिवाली के मौके पर घर को सजाने के लिए कई लोग मोमबत्तियों और दीयों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि, अगर आपके घर में नवजात शिशु है तो इनकी बजाय बिजली की लाइट्स का इस्तेमाल करें। ये न केवल सुरक्षित होती हैं, बल्कि आकर्षक भी लगती हैं। साथ ही इनसे बिजली की खपत भी कम होती है। इसके अलावा इनसे घर के माहौल को भी रोशन किया जा सकता है।

#3 हल्के रंग के कपड़े पहनाएं दिवाली पर कई लोग गहरे रंगों के कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर आपके घर में नवजात शिशु है तो उसे इस तरह के कपड़े पहनाने से बचें। इसका कारण है कि गहरे रंग के कपड़ों पर धूल काफी जल्दी दिखती है और ऐसे कपड़ों में धूल के कण बच्चे की कोमल त्वचा के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे उसे एलर्जी हो सकती है। इसलिए बच्चे को हल्के रंगों के कपड़े पहनाएं ताकि वह सुरक्षित रहे।

#4 खाने-पीने का भी रखें ध्यान दिवाली पर घर में तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जो बच्चे के लिए सेहतमंद नहीं होते हैं। इसलिए जब भी त्योहारों पर बाहर जाने की योजना बनाएं तो अपने नवजात शिशु को घर का बना खाना दें। इसके अतिरिक्त त्योहारों पर बाहर से मिलने वाले खाने से बचें क्योंकि इनमें सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता और इससे बच्चे को पेट की समस्या हो सकती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे।