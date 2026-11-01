बदलते मौसम का आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, नींद और ऊर्जा पर क्या पड़ता है असर?

मौसम में बदलाव से नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। गर्मियों में ज्यादा गर्मी और उमस के कारण सोना मुश्किल हो सकता है, जबकि सर्दियों में ठंडे तापमान के कारण बिस्तर से उठना कठिन हो जाता है।

इस समस्या का समाधान करने के लिए हम ठंडक या गर्माहट के साधनों का उपयोग कर सकते हैं और अपने बिस्तर को आरामदायक बना सकते हैं।

इसके अलावा सोने से पहले हल्का संगीत सुनना या ध्यान लगाना भी फायदेमंद हो सकता है।