ठंड से बचने के लिए इन 5 गर्म पेय का करें सेवन, स्वास्थ्य के लिए हैं लाभदायक

ठंड के मौसम में गर्म पेय का सेवन न केवल शरीर को गर्माहट देता है, बल्कि यह स्वादिष्ट और आरामदायक भी होता है। गर्म पेय में अलग-अलग सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है, जो शरीर को पोषण और ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये पेय रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे गर्म पेय के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन ठंड से आपको सुरक्षित रख सकता है।

#1 मसाला चाय मसाला चाय एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो कई मसालों से बनाई जाती है। इसमें अदरक, इलायची, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। ये मसाले न केवल चाय का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि पाचन को भी सुधारते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूती प्रदान करते हैं। मसाला चाय बनाने के लिए सबसे पहले पानी में सभी मसाले डालकर उबालें, फिर उसमें चायपत्ती और दूध मिलाएं और इसे छानकर गर्मागर्म परोसें।

#2 हल्दी वाला दूध हल्दी वाला दूध एक ऐसा पेय है, जो सूजन कम करने के गुणों से भरपूर होता है। इसमें हल्दी के साथ-साथ दूध का उपयोग किया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें हल्दी और थोड़ा सा शहद मिलाएं। इसे नियमित रूप से पीने से शरीर को ठंड से बचाव होता है और रोगों से लड़ने की शक्ति भी मजबूत होती है।

#3 अदरक वाली चाय अदरक वाली चाय एक बहुत ही पौष्टिक पेय है, जो ठंड से लड़ने में मदद करता है। अदरक में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर को गर्माहट देते हैं और सर्दी-खांसी से राहत दिलाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी में कटा हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर उसमें चायपत्ती डालें और इसे 2-3 मिनट तक पकने दें। अब इसमें दूध और चीनी मिलाकर इसे छान लें और गर्मागर्म परोसें।

#4 कश्मीरी कहवा कश्मीरी कहवा एक सुगंधित और स्वादिष्ट पेय है, जिसमें केसर, बादाम, पिस्ता जैसे पोषक तत्व होते हैं। यह पेय तनाव कम करने में मदद करता है और अच्छी नींद लाने में सहायक होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी को उबालें, फिर उसमें इलायची पाउडर डालें और इसे 5 मिनट तक पकने दें। अब इसमें सूखे मेवे डालें और इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं। आखिर में इसमें केसर डालकर इसे गर्मागर्म परोसें।