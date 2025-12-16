सर्दियों में होंठ हो रहे हैं रूखे और बेजान? इन 5 स्क्रब्स को बनाकर करें इस्तेमाल

सर्दियों में हवा में नमी की कमी के कारण होंठ सूखे और बेजान हो सकते हैं, जिससे उनका रंग भी काला पड़ जाता है। हालांकि, आप चाहें तो कुछ घरेलू स्क्रब्स की मदद से अपने होंठों को नमी दे सकते हैं और उनकी मृत त्वचा को हटा सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे होंठों के स्क्रब्स बनाने के तरीके बताते हैं, जिनका इस्तेमाल सर्दियों में करना फायदेमंद हो सकता है।

#1 शहद और नींबू का स्क्रब सामग्री: 1 चम्मच शहद और नींबू का रस। स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में शहद और नींबू का रस मिलाएं, फिर इसे अपने होठों पर लगाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से अपने होठों को धो लें। लाभ: यह स्क्रब आपके होंठों से मृत त्वचा को हटाकर उन्हें मुलायम और चमकदार बना सकता है।

#2 नारियल तेल और चीनी का स्क्रब सामग्री: चीनी और नारियल तेल। स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में चीनी और नारियल तेल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने होठों पर लगाएं और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से अपने होठों को धो लें। लाभ: यह स्क्रब आपके होंठों से मृत त्वचा को हटाकर उन्हें मुलायम और चमकदार बना सकता है और साथ ही उन्हें नमी दे सकता है।

#3 कॉफी और बादाम के तेल का स्क्रब सामग्री: कॉफी पाउडर और बादाम का तेल। स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: एक कटोरी में कॉफी पाउडर और बादाम का तेल मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने होठों पर लगाएं और 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने पानी से अपने होठों को धो लें। लाभ: यह स्क्रब आपके होंठों से मृत त्वचा को हटाकर उन्हें मुलायम और चमकदार बना सकता है और साथ ही उन्हें नमी दे सकता है।

#4 गुलाब की पंखुड़ियों और चीनी का स्क्रब सामग्री: गुलाब की पंखुड़ियां और चीनी। स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका: गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर उनका पेस्ट बना लें, फिर उसमें चीनी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को अपने होठों पर लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। 5-10 मिनट बाद अपने होठों को गुनगुने पानी से धो लें। लाभ: यह स्क्रब आपके होंठों से मृत त्वचा को हटाकर उन्हें मुलायम और चमकदार बना सकता है।