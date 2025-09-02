चेहरे को हाइड्रेट करने के लिए घर पर बनाएं ये 5 टोनर, आसान हैं बनाने

चेहरे को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। यह त्वचा को पोषण देने और उसे स्वस्थ रखने में मदद करता है। बाजार में कई तरह के टोनर मिलते हैं, लेकिन घर पर बने टोनर का कोई मुकाबला नहीं। ये न केवल सस्ते होते हैं, बल्कि इनमें रासायनिक तत्व भी नहीं होते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार टोनर की विधि बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

#1 गुलाब जल और खीरे का टोनर गुलाब जल और खीरे का मिश्रण एक बेहतरीन टोनर है। इसके लिए आपको ताजे गुलाब की पंखुड़ियां और खीरे का रस चाहिए। सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियों को पानी में उबालें और ठंडा होने दें, फिर इसमें खीरे का रस मिलाएं। इस मिश्रण को एक साफ बोतल में भरकर ठंडा रखें और रोजाना सुबह और शाम चेहरे पर लगाएं। यह आपके चेहरे को ताजगी देगा और उसे हाइड्रेट रखेगा।

#2 नींबू और नारियल पानी का टोनर नींबू और नारियल पानी का टोनर ताजगी और ऊर्जा देता है। इसके लिए आपको एक कप नारियल पानी लें और उसमें एक चम्मच नींबू का रस मिलाएं, फिर इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भर लें। रोजाना सुबह और शाम अपने चेहरे पर छिड़कें और हल्के हाथों से थपथपाएं ताकि यह अच्छी तरह से सोख ले। यह टोनर आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखेगा और उसे चमकदार बनाएगा।

#3 सेब का सिरका और पानी का टोनर सेब का सिरका प्राकृतिक एंटीसेप्टिक होता है, जो त्वचा की गंदगी को हटाता है। इसके लिए आपको एक कप पानी लें और उसमें एक चम्मच सेब का सिरका मिलाएं, फिर इस मिश्रण को एक स्प्रे बोतल में भर लें। रोजाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर छिड़कें और हल्के हाथों से थपथपाएं। यह टोनर आपकी त्वचा को साफ-सुथरा रखेगा और उसे हाइड्रेट करेगा।

#4 एलोवेरा जेल और गुलाब जल का टोनर एलोवेरा जेल में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो त्वचा को आराम पहुंचाते हैं। इसके लिए आपको दो चम्मच एलोवेरा जेल लें और उसमें एक चम्मच गुलाब जल मिलाएं। इस मिश्रण को एक साफ बोतल में भरकर ठंडा रखें और रोजाना रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं। यह टोनर आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखेगा और उसे मुलायम बनाएगा।