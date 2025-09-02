शिमला जैसी सुंदर हैं ये 5 ऑफबीट जगहें, जरूर जाएं घूमने

हिमाचल प्रदेश में स्थित शिमला एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऑफबीट जगहें हैं, जो शिमला की सुंदरता को मात देती हैं। ये जगहें शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हैं। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर सुकून की तलाश में हैं तो इन जगहों पर जाकर आप अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। आइए इन पांच ऑफबीट जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 नारकंडा नारकंडा शिमला से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित एक खूबसूरत गांव है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां का मुख्य आकर्षण तानहोल झील है, जहां आप पिकनिक मना सकते हैं। इसके अलावा नारकंडा में आप हाकलाकु, काला टिबा और फागु जैसे पर्यटन स्थलों की भी सैर कर सकते हैं। यहां की हरियाली और ठंडी हवा आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी, जिससे आपकी यात्रा और भी यादगार बन जाएगी।

#2 चैल चैल शिमला से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित एक खूबसूरत गांव है, जो अपने बड़े क्रिकेट मैदान के लिए मशहूर है। यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान है। यहां पर आप चैल पैलेस, हनुमान मंदिर और चैल वन्यजीव अभयारण्य जैसी जगहों की भी सैर कर सकते हैं। इसके अलावा चैल की ठंडी हवा और हरियाली आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी, जिससे आपकी यात्रा और भी यादगार बन जाएगी।

#3 मशोबरा मशोबरा शिमला से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित एक शांतिपूर्ण गांव है, जो अपने खूबसूरत बागों और हरियाली के लिए जाना जाता है। यहां पर आप मशोबरा झील, ग्रीन वैली और लॉर्ड कर्नवालिस बसालिया फोर्ट जैसी जगहों की भी सैर कर सकते हैं। इसके अलावा मशोबरा में आप ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का भी आनंद ले सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी।

#4 कुफरी कुफरी शिमला से लगभग 16 किलोमीटर दूर स्थित एक मशहूर पर्यटन स्थल है, जो अपने बर्फ पार्क और ऊंट सफारी के लिए जाना जाता है। यहां पर आप कुफरी झील, पाइन फॉरेस्ट और फागू फॉल्स जैसी जगहों की भी सैर कर सकते हैं। इसके अलावा कुफरी में आप स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग का भी आनंद ले सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगी।