फेफड़ों को प्राकृतिक रूप से डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं ये 5 पेय

फेफड़ों की सफाई के लिए कई लोग महंगे उपायों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका असर सीमित होता है। ऐसे में अगर आप फेफड़ों को प्राकृतिक रूप से साफ करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ पेय को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये पेय न केवल फेफड़ों को साफ करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि शरीर की सुरक्षा क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। आइए आज पांच ऐसे पेय की रेसिपी जानते हैं।

#1 गरम मसाले की चाय सामग्री: 1 कप पानी, 1-2 इलायची, 1-2 लौंग, थोड़ी-सी दालचीनी, 1-2 छोटी चम्मच शहद और नींबू का रस (स्वादानुसार)। विधि: सबसे पहले एक पैन में पानी और मसालों को डालकर 5-10 मिनट तक उबालें। अब इसमें शहद और नींबू का रस मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को कप में छानकर गर्मागर्म पिएं। यह पेय आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत कर सकता है।

#2 अनानास और पुदीने का डिटॉक्स पेय सामग्री: 1 कप अनानास का रस, 1 कप पानी, 2-3 पुदीने की पत्तियां, थोड़ा-सा नींबू का रस और 1-2 चम्मच शहद। विधि: सबसे पहले एक जग में अनानास का रस और पानी मिलाएं, फिर इसमें पुदीने की पत्तियां डालें। अब इस मिश्रण को 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद इसमें शहद और नींबू का रस मिलाकर ठंडा-ठंडा पिएं। यह पेय आपके शरीर को ताजगी भी देगा।

#3 ग्रीन टी सामग्री: 1 कप पानी, 1 ग्रीन टी का बैग, थोड़ा-सा नींबू का रस और 1 चम्मच शहद। विधि: सबसे पहले एक पैन में पानी को गर्म करें, फिर इसमें ग्रीन टी का बैग डालें और 5 मिनट तक पकाएं। अब चाय को कप में डालकर इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं। इसके बाद इस पेय को हल्का ठंडा करके पिएं। यह पेय आपके शरीर को आराम भी देगा।

#4 नींबू और अदरक का पानी सामग्री: 1 गिलास पानी, आधा नींबू का रस, थोड़ा-सा कद्दूकस किया हुआ अदरक और 1 चम्मच शहद। विधि: सबसे पहले एक गिलास में पानी डालें, फिर इसमें नींबू का रस और अदरक मिलाएं। इसके बाद इसमें शहद मिलाकर अच्छे से मिला लें। अब इस पेय को पीने के लिए तैयार है। यह पेय आपके पाचन को भी सुधार सकता है।