पीठ की अकड़न को दूर करने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

पीठ की अकड़न एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। यह समस्या अक्सर लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने, सोने या गलत तरीके से उठने-बैठने के कारण होती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप पीठ की अकड़न से राहत पा सकते हैं।

#1 गर्म सिकाई करें पीठ की अकड़न को दूर करने में गर्म सिकाई बहुत असरदार हो सकती है। इसके लिए एक गर्म पानी की बोतल या फिर गर्म पैड का इस्तेमाल करें। इसे प्रभावित हिस्से पर 15-20 मिनट तक रखें। इससे खून का दौरा बढ़ता है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। ध्यान रखें कि गर्म सिकाई करते समय पानी बहुत गर्म न हो, ताकि त्वचा को नुकसान न पहुंचे। दिन में 2-3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं।

#2 हल्दी वाले दूध का सेवन करें हल्दी वाला दूध सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है, जो पीठ की अकड़न को कम करने में मदद कर सकता है। एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीएं। इससे शरीर के अंदरूनी सूजन कम होती है और आराम मिलता है। इसे रोजाना रात को सोने से पहले पीने से बेहतर परिणाम मिलते हैं। इस नुस्खे को नियमित रूप से अपनाने पर पीठ की अकड़न में काफी सुधार हो सकता है।

#3 अदरक का रस लगाएं अदरक का रस प्राकृतिक दर्द निवारक और सूजन कम करने वाले गुणों से समृद्ध होता है, जो पीठ की अकड़न को दूर करने में सहायक है। अदरक का रस निकालकर उसे प्रभावित हिस्से पर हल्के हाथों से मालिश करें। इससे खून का दौरा बेहतर होता है और मांसपेशियां ढीली होती हैं, जिससे अकड़न कम होती है। इस प्रक्रिया को दिन में 2 बार दोहराएं ताकि आपको जल्दी राहत मिल सके और आपकी पीठ को आराम मिले।

#4 नींबू के रस का सेवन करें नींबू का रस विटामिन से भरपूर होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीएं। इससे न केवल आपको ताजगी मिलेगी बल्कि आपकी पीठ की अकड़न भी दूर होगी। इसे नियमित रूप से पीने पर आपको जल्द ही राहत मिलेगी और आपकी पीठ को आराम मिलेगा, जिससे आपकी दिनचर्या सामान्य हो सकेगी।