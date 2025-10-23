हाथ में मिर्च से जलन हो तो इन 5 उपायों से जल्द पाएं राहत

मिर्च से हाथ पर जलन होना सामान्य है, लेकिन इससे असहज महसूस हो सकता है। यह समस्या अक्सर मिर्च काटते समय होती है, खासकर जब मिर्च का बीज हाथों पर लग जाता है। इ स जलन से राहत पाने के लिए कई घरेलू उपाय हैं, जो रसोई में आसानी से मिल सकते हैं। आइए इन सरल और असरदार रसोई उपायों के बारे में जानते हैं, जो आपको इस समस्या से जल्द राहत दिला सकते हैं।

#1 दूध या छाछ का करें इस्तेमाल दूध या छाछ का उपयोग मिर्च के जलन को शांत करने में मदद कर सकता है। दूध में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा की जलन को कम करने में सहायक होते हैं। जब हाथों में जलन हो तो ठंडा दूध या छाछ को प्रभावित हिस्से पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इससे जलन जल्दी ठीक होती है और हाथों को ठंडक मिलती है।

#2 नींबू का रस लगाएं नींबू का रस भी मिर्च के जलन को कम करने में मदद कर सकता है। नींबू में ऐसे तत्व होते हैं, जो त्वचा को ठंडक पहुंचाते हैं और जलन को कम करते हैं। जब हाथों में जलन हो तो नींबू के रस को प्रभावित हिस्से पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद हाथों को ठंडे पानी से धो लें। यह उपाय जल्दी राहत देता है और त्वचा को ताजगी भी प्रदान करता है।

#3 एलोवेरा जेल लगाएं एलोवेरा जेल एक प्राकृतिक उपाय है, जो मिर्च के जलन को शांत करने में मदद करता है। इसमें ठंडक देने वाले तत्व होते हैं, जो जलन को कम करते हैं। जब हाथों में जलन हो तो एलोवेरा जेल को प्रभावित हिस्से पर लगाएं और कुछ देर के लिए छोड़ दें। इसके बाद हाथों को ठंडे पानी से धो लें। यह उपाय त्वचा को ताजगी भी प्रदान करता है और जलन को जल्दी ठीक करता है।

#4 खाने का सोडा का पेस्ट बनाकर लगाएं खाने का सोडा एक ऐसा सामग्री है, जो मिर्च के जलन को कम करने में सहायक होता है। इसमें ऐसे गुण होते हैं, जो सूजन को कम करते हैं। जब हाथों में जलन हो तो खाने का सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और उसे प्रभावित हिस्से पर लगाएं। कुछ मिनट तक छोड़ दें और फिर हाथों को ठंडे पानी से धो लें। इससे जलन जल्दी ठीक होती है और त्वचा को ठंडक मिलती है।