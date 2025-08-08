विटामिन-D की उच्च खुराक कम वजन वाले शिशुओं की हड्डियों को बनाती है मजबूत- अध्ययन

प्रीमैच्योर बच्चों का जन्म 9 महीने से पहले हो जाता है। इन शिशुओं में पूर्ण अवधि में जन्में शिशुओं की तुलना में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का खतरा ज्यादा होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, विटामिन-D शिशुओं की समग्र वृद्धि के लिए जरूरी होता है। समय से पहले पैदा होने वाले शिशुओं में इस विटामिन की कमी रहती है। एक नए अध्ययन के मुताबिक, विटामिन-D बहुत कम वजन वाले शिशुओं की हड्डियों को मजबूत बना सकता है।

अध्ययन दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने किया यह अध्ययन यह अध्ययन दक्षिण कोरिया के हानयांग यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन के बाल रोग विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है। इसे 'फ्रंटियर्स इन एंडोक्रिनोलॉजी' पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में बहुत कम वजन वाले समय से पहले जन्मे शिशुओं में विटामिन-D सप्लीमेंट की उच्च खुराक की सुरक्षा और प्रभावकारिता की जांच की गई। शोधकर्ताओं ने बताया कि रोजाना 800 IU विटामिन-D की खुराक लेने से समय से पहले जन्में शिशुओं की हड्डियां मजबूत हो सकती हैं।

शिशु समय से पहले जन्में शिशुओं की हुई थी जांच अध्ययन में अस्थि खनिज घनत्व (BMD) में सुधार करने के लिए 800 और 400 IU की दैनिक विटामिन-D खुराक की प्रभावकारिता की तुलना की गई थी। इसके लिए समय से पहले जन्में कुल 215 शिशुओं की जांच की गई थी। उन सभी का जन्म के समय वजन 1500 ग्राम से कम था। सभी शिशुओं को जनवरी 2011 से दिसंबर 2022 के बीच हानयांग यूनिवर्सिटी सियोल अस्पताल में NICU में रखा गया था।

प्रक्रिया शिशुओं को रोजाना दिए गए थे विटामिन D पूरक इस अध्ययन के लिए चुने गए शिशुओं को 2 समूहों में बांटा गया था। एक समूह के शिशुओं को एक दिन में 400 IU और दूसरे समूह के शिशुओं को 800 IU विटामिन-D दिया गया था। यह उपचार मां के मासिक धर्म के 36 सप्ताह बाद तक जारी रखा गया था। जब शिशुओं को रोजाना 100 मिली भोजन प्राप्त होने लगा था तब उन्हें पूरक और डाइट के माध्यम से 900 IU विटामिन-D दिया जाने लगा था।