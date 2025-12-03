अलमारी और किचन के दराजों को नमी से बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

अलमारी और किचन के दराजों में नमी होने से उनमें रखे सामान खराब हो सकते हैं और दीमक का खतरा भी बढ़ जाता है। दीमक लकड़ी को नुकसान पहुंचा सकती है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी अलमारी और किचन के दराजों को नमी और दीमक से बचा सकते हैं। इन तरीकों से आप अपने घर को सुरक्षित और साफ-सुथरा रख सकते हैं।

#1 बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल बेकिंग सोडा एक बेहतरीन नमी सोखने वाला पदार्थ है। इसे छोटे कंटेनर में लेकर अलमारी या किचन के दराजों में रख दें। यह नमी को अवशोषित करता है और दीमक को पनपने नहीं देता। हर महीने इसे बदलते रहें ताकि यह असरदार बना रहे। बेकिंग सोडा का उपयोग करना आसान और सस्ता है, जो आपके फर्नीचर को दीमक और नमी से बचाने में मदद करेगा।

#2 नीम की पत्तियां लगाएं नीम की पत्तियां प्राकृतिक कीटाणुनाशक होती हैं, जो दीमक को दूर रखने में मदद करती हैं। इन्हें सूखा कर पीस लें और अलमारी या किचन के दराजों में छिड़क दें। इससे न केवल दीमक दूर होगी, बल्कि अलमारी और दराजों में एक ताजगी भरी महक भी आएगी। नीम की पत्तियों का यह उपयोग आपके फर्नीचर को सुरक्षित रखने में मदद करेगा और उसे लंबे समय तक नई जैसी स्थिति में बनाए रखेगा।

#3 नमक का करें उपयोग नमक एक ऐसा पदार्थ है, जो दीमक को दूर भगाने में सक्षम होता है। इसे आप पानी में घोलकर लकड़ी की सतहों पर लगाएं या फिर सूखे नमक को दराजों में रखें। इससे दीमक और नमी दोनों ही दूर होती हैं। नमक का उपयोग करने से न केवल आपकी लकड़ी की चीजें सुरक्षित रहती हैं, बल्कि इससे आपके घर में एक ताजगी भरी महक भी आती है, जो बहुत सुखद होती है।

#4 लैवेंडर तेल या अन्य सुगंधित तेल लगाएं लैवेंडर तेल या अन्य सुगंधित तेल जैसे पुदीने का तेल, नींबू का तेल आदि भी दीमक को दूर रखने में मदद करते हैं। इन्हें रुई पर डालकर अलमारी या दराजों में रखें। ये न केवल दीमक को दूर रखते हैं बल्कि आपके फर्नीचर को खुशबूदार भी बनाते हैं। इन सुगंधित तेलों का उपयोग करने से आपके फर्नीचर की उम्र बढ़ती है और वह लंबे समय तक नई जैसी स्थिति में बना रहता है।