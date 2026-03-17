घरेलू LPG सिलेंडर खरीदते समय इन बातों का रखें खास ध्यान

घरेलू LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा बहुत जरूरी है। इसके लिए सिलेंडर की सील को अच्छी तरह से जांचना चाहिए। इसके अलावा सिलेंडर के वजन की पुष्टि करना, रिसाव जांचना, पिन को सही से हटाना और समय पर सिलेंडर की जांच करवाना भी जरूरी है। इन बातों का ध्यान रखकर आप गैस रिसाव के खतरनाक प्रभावों से बच सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। आइए इन बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

#1 सिलेंडर की सील पर दें ध्यान जब भी आप नया LPG सिलेंडर खरीदें तो सबसे पहले उसकी सील को ध्यान से देखें। अगर सिलेंडर की सील टूटी हुई हो या उसमें कोई दरार हो तो उसे खरीदने से बचें। सही सील वाला सिलेंडर ही खरीदें क्योंकि यह गैस को सुरक्षित तरीके से स्टोर और ट्रांसफर करने में मदद करता है। इसके अलावा सील सही होने से गैस का रिसाव भी नहीं होता, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं।

#2 वजन की जांच करें LPG सिलेंडर खरीदने से पहले उसका वजन जरूर जांचें। आमतौर पर एक घरेलू सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम होता है। अगर आपका सिलेंडर इससे कम लगता है तो हो सकता है कि उसमें गैस कम भरी हो या वह पहले से ही इस्तेमाल किया हुआ हो। ऐसे में आप गैस कंपनी से संपर्क करके सही वजन वाला सिलेंडर मंगा सकते हैं। इससे आप सही मात्रा में गैस का उपयोग कर सकते हैं और कोई परेशानी नहीं होगी।

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#3 रिसाव जांचें सिलेंडर खरीदने के बाद उसे अच्छी तरह से जांचें कि कहीं उसमें गैस का रिसाव तो नहीं हो रहा है। इसके लिए आप एक पानी की बोतल लें और उसमें थोड़ा सा साबुन मिलाकर उसे सिलेंडर के कनेक्शन वाले हिस्सों पर लगाएं। अगर वहां बुलबुले बनते हैं तो समझ जाइए कि वहां से गैस का रिसाव हो रहा है। ऐसे में तुरंत गैस कंपनी से संपर्क करें और सिलेंडर को बदलवाएं।

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#4 पिन को सही से हटाएं नया LPG सिलेंडर खरीदने पर उसमें एक सुरक्षा पिन लगी होती है, जिसे हटाना बहुत जरूरी है। यह पिन सिलेंडर को सुरक्षित रखने के लिए होती है और इसे हटाने पर ही आप सिलेंडर का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पिन हटाने के बाद ही गैस चूल्हे या हीटर आदि उपकरणों को चालू करें ताकि कोई समस्या न हो। सही तरीके से पिन हटाने से गैस का उपयोग सुरक्षित और प्रभावी होता है।