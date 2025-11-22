LOADING...
हेलन 87 की उम्र में फिट रहने के लिए करती हैं ये 5 पिलाटेज एक्सरसाइज 

लेखन सयाली
Nov 22, 2025
08:18 pm
हेलन खान बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री हैं, जो 1950 से लेकर 1970 के दशक में लोकप्रिय हुआ करती थीं। आज वह 87 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उनकी फिटनेस देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है। हाल ही में उनकी प्रशिक्षक यास्मीन कराचीवाला ने इंस्टाग्राम पर उनके वर्कआउट रूटीन का वीडियो साझा किया है। इसमें ये 5 प्रकार की पिलाटेज एक्सरसाइज शामिल रहती हैं, जो पूरे शरीर को फायदा पहुंचाती हैं।

बैठकर उठना

हेलन का वर्कआउट रूटीन स्टैंड टू सिट एक्सरसाइज से शुरू होता है, जिसे बैठकर उठना कहते हैं। इसे करने से घुटनों की ताकत बढ़ती है और बुढ़ापे में रोजमर्रा के काम करना आसान हो जाता है। इसमें कुर्सी पर सीधा बैठना होता है और सीधा खड़े हो कर इस प्रक्रिया को दोहराना होता है। इसे नियमित रूप से करने से पीठ सीढ़ी रहेगी, दर्द से राहत मिल जाएगी और मुद्रा बेहतर होगी।

सेतुबंधासन

सेतुबंधासन यानि ब्रिजिंग एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल सीधे लेट जाएं। इसके बाद अपने निचले शरीर को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं। ध्यान रखें कि शरीर बहुत ज्यादा न उठे, वर्ना गले पर बल पड़ सकता है। इस प्रक्रिया को कम से कम 10 बार दोहराएं। इस एक्सरसाइज के जरिए ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और कोर मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रीढ़ की हड्डी सीढ़ी रहती है। इसके अभ्यास से पीठ का दर्द ठीक हो जाता है।

मार्च पास्ट

अगली एक्सरसाइज को मार्चिंग या मार्च पास्ट कहते हैं, जिसके लिए भी पीठ के बल ही लेटना होता है। अब एक-एक करके पैरों को मोड़कर उठाना होता है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं। यह कोर स्थिरता और संतुलन को बेहतर बनाने वाली एक्सरसाइज है, जिसे करने से पैरों कि मांसपेशियां भी सक्रीय होती हैं। अगर आप चाहें तो इसे खड़े हो कर भी कर सकते हैं, जिसके दौरान जगह पर पैर उठाने होते हैं।

वॉल पुश अप

हेलन के रूटीन में वॉल पुश अप एक्सरसाइज शामिल रहती है। इसके लिए दीवार के सहारे सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों को हल्का पीछे करके फैला लें। अब दोनों हाथों को दीवार पर टिकाएं और शरीर को आगे पीछे करें, जैसे पुश अप के दौरान किया जाता है। इस एक्सरसाइज के जरिए छाती, कंधे और हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नियमित रूप से इसे करने से मांसपेशियों का आकार ठीक होता है और वे आकर्षक दिखती हैं।

थेराबैंड फ्रंट रेज

हेलन आखिर में थेराबैंड नाम के फिटनेस उपकरण के सहारे हैंड रेज एक्सरसाइज करती हैं। इस उपकरण को हाथों में पकड़ें और पीठ सीढ़ी करके खड़े हो जाएं। अब हाथों को ऊपर उठाएं, नीचे करें और इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। इसके नियमित अभ्यास से कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनकी ताकत भी बढ़ती है। साथ ही इसकी मदद से हाथों की ताकत बढ़ जाती है और पीठ सीढ़ी रहती है।